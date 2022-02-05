Ev ekonomisine destek! Evde Zeytin kırarak para kazanmak

Evde zeytin kırma işi ile ek gelir elde edebilirsiniz. Konuya ilişkin bilgilere yazımızda yer verdik.

Evde zeytin kırarak para kazanmak

Son dönemlerde insanlar sağlıklı beslenme adı altında yiyeceklerin doğal olanlarını tercih ediyorlar. Bu sebepten ötürü kahvaltılıklarında işlenmemiş ve doğal olanı tüketilmeye gayret ediliyor. Bu doğrultuda doğal yiyeceklere artan ilgi ek gelir de sağlayabiliyor.

Doğal tüketilen ve tercih edilen yiyeceklerden biri de zeytindir. BU yüzden evde zeytin kırma işi karlı işlerden biridir. Doğal yiyecek tercihinin artmasından dolayı artık firmalar evlere zeytin kırma işi vermektedir. İşlemi zor olmayan bu iş sayesinde ek gelir elde edilebilmektedir.

Evde zeytin kırma işi nasıl yapılır?

Ham yeşil zeytin

Litrelik kavanoz

Kavanozu dolduracak kadar su

Bu işlem için ham zeytin kullanılmaktadır. Dalından toplandığı gibi önünüze koyulan zeytinler taş yardımı ile kolaylıkla kırılabilir. İlla da taş olması gerekmez. Bu kuvveti uygulayacak herhangi bir alet yeterlidir. Malzemeler ise şunlardır;

Yapılışı ise aşağıdaki şekilde olmaktadır;

Öncelikle zeytinler temizlenir ve ayıklanır. Ardından bir taş ya da işe yarar başka bir aletle çekirdekleri ezmemeye özen göstererek kırılır.

Zeytinler kırıldıktan sonra kavanoza doldurulur. Kavanozun üzerinde bir parmak boşluk kalmalıdır.

Doldurulduktan sonra kavanozun ağzı kapatılır ve 14-15 gün suyu dökülür ve tekrar doldurulur. Bu işlem sayesinde zeytinin acısı gider.

Bu süre içinde zeytinler yenilecek kıvama gelir.

Evde zeytin kırarak para kazanma işi bulma

Bu iş genellikle Ege bölgesinde sıklıkla ilanları ile karşılaşabileceğiniz bir iştir. Bunun yanı sıra intenetten de bu işi bulabilirsiniz. Zeytin kırma işleri firmalarda yapılmaktadır. Lakin talep arttığı için evlere de ek iş olarak verilmektedir.

Bu işe girişen kişiler evlerine gönderilen zeytinleri kırarken çok dikkatli olmalıdır. Çünkü firmalar ezilmiş zeytinleri kabul etmez. Kırılan zeytinler kavanoza doldurulur ve işlem bitince ilgili firmaya teslim edilir.

Bu işten ne kadar kazanç sağlanır?

Evde zeytin kırma işini yapanlar aldıkları ürünleri verilen süre içinde teslim etmelidir. Firmalar ürünleri sizden alır almaz marketlere ya da müşterilere veriri. Bu yüzden işlemlerin en iyi şekilde yapılması gerekir. Zeytinler istenilen kıvamda ve şekilde hazırlandıysa firma kişilere ödeme yapar. Ödemeler ise genellikle kilogram üzerinden yapılır. Dolayısıyla bu işe girişen kişi kaç kilogram zeytini sorunsuz bir şekilde teslim ettiyse kilosu kadar ödeme alır. Kilo başına alacağı ödeme ise işe başlarken firma tarafından iletilir. Bu sayede hem evden çalışabilir hem de ek gelir elde edebilirsiniz.