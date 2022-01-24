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Esnafa kredi kaç günde çıkar?

Esnafın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için krediye gerek duyarlar. Bundan ötürü esnaf için farklı kredi seçenekleri sunuluyor. Esnafa yönelik daha düşük faizli kredi seçenekleri var mı yok mu siz değerli okuyucularımız için araştırdık. İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

24 Ocak 2022 Pazartesi 22:12
Esnafa kredi kaç günde çıkar?
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Esnaf kredileri için bankalar çeşitli kredi ve faiz seçenekleri sunuyor. Bizde siz değerli okuyucularımız için düşük faizli esnaf kredi sistemini araştırdık ve haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

Esnafın krediye ihtiyaç duyduğunda Esnaf Sanatkarlar ve Kefalet Kooperatifleri ekonomik anlamda destek vermeye devam ediyor. Bu doğrultuda kredi talep eden esnafların kredileri kaç günde onaylanıp, çekmeleri için onay veriliyor araştırdık. 

Bu krediden yararlanabilmesi için Esnaf Sanatkarlar ve Kefalet Kooperatiflerinden izin alması gerekiyor. Bulunan şehirdeki koooperatife üye olarak bu işlemi başlatabilirsiniz.

İlk olarak;

Şehrinizdeki kooperatife üye olmak,

Yazılı beyanda bulunmak ve 15 gün sonucunu beklemek, 

Başvuran esnafın kredi sicil durumu araştırılır,

İlk izin kooperatif tarafından verilir,

Kooperatif onay vermezse, kredi başvurusu onaylanmaz,

Onaylandığı zaman ise kredi veren bankalarla iletişime geçerek başlayabilirsiniz,

Süreç bankaya aktarılır ve bundan sonrası bankayla işler,

Banka krediyi çekecek şahsı araştırır onaylayıp onaylamayacağını bildirir, 

Kredi veriliyorsa nakit olarak aktarılır. 

Esnaf kobilere destek veren bankaların başında Halkbankası geliyor. Devlet bu konuda, esnaf gerekli belgeleri taşıdıktan sonra onayını bu banka üzerinden veriyor. 

Esnaf- sanatkar olmak,

Esnaf odasına üye olmak,

En az 1 yıldır üye olmanız gerekiyor,

İş yeri adresi ve kooperatif aynı şehirde bulunması gerekiyor,

Çok fazla yerlere üye olmamak,

İstanilen belgeleri hazırlamak,

Vergi borcu olmaması ve kredi notunun yüksek olması lazım,

Kredi notuna uygun olmayan alamaz,

Kişi önceden almış olduğu borçları ödemiyorsa bu durumu olumlu sonuçlanmaz.

Kredi en az 3 gün içinde belli olur.

Özel veya  kamu bankaları esnaf için kredi seçenekleri sunuyor. Yararlanmak istediğinde ise şunlar oluyor;

Kredi başvuru masrafları az,

Düşük faizle kredi kullanımı,

Kredi seçenekleri esnafa özel olarak veriliyor,

Mesleğe göre kredi limitleri belirlenerek verilir. 

Esnaf kredisinin bir diğer kredilerden ayıran yanı ise ESKKK kredisiyle esnaf olması gerekir. Vergi levhası gereklidir. İstenilen belgeler şunlardır;

Kimlik belgesi,

Oda kayıt belgesi,

Vergi levhası,

İkamet adresi,

Şoförlük yapıyorsa ticari araç ruhsatı,

Yıllık ciro göstergesi,

Sicili,

Vergi dairesi mükellef evrakları,

4 A-B-C sigorta göstergeleri ve tüm vergi levhası olan yeni-eski esnaf olsun bundan yararlanabilir. 

Kredi çekerken bazı hesaplanan ve bu doğrultuda kesilen ücretler vardır. En son esnafın eline geçecek netmiktar hesaplanarak ödeme yapılır. 

Esnafın kefalet kredi şartları bulunuyor, şunlar;

50 bin TL - 2 kişi

50-100 bin TL - 3 kişi

100 ve üzeri TL - 4 kişi kefil olması  lazımdır.

Kefil olacak kişiler ise 657 sayılı kanundaki devlet işçileri, özel sektörde kadrolu kişiler ve esnaf olanlar olabilir.

Kefilliği kabul edilmeyecek olanlar; kurum ve şirket ayrıca kredi sicili temiz olmayanların başvurusu kabul edilemez.

Kredi şartlarındaki kefili bulamıyorsanız ipotek olarak mal varlıklarınızı gösterebilirsiniz.

Halbank bu doğrultuda esnafın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yüzde sıfır faizle kapılarını açıyor. 

VakıfBank, Esnafımıza özel, 36 aya varan vadeler ve uygun faiz oranları ile 50.000 TL’ye kadar kredi kullanma avantajı sunuyor,

Halkbank, sizlere özel olarak oluşturduğumuz Esnaf Kredilerimiz ile; İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 225.000.-TL’ye kadar finansman sağlayabilirsiniz. İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 500.000.-TL’ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankamızca Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan kredilerimizi kullanabilirsiniz,

İşbankası, 36 ay vadeli 6 ay geri ödemesiz kredi seçenekleri,

TEB, 20 bin TL ye kadar 36 ay vadeli kredi,

Yapı ve Kredi Bankası, 6ay ödemesiz olarak, 3 ayda veya 6 ayda ödemesi olacak şekilde 36 ay vadeli ödeme imkanı,

Denizbank, 100 bin TL esnaf destekten faydalanabilirsiniz.

 

 


Son Güncelleme: 24.01.2022 22:12
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Anahtar Kelimeler:
EsnafKrediBanka
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