Esnafa 5 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?

Koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda kapatılan esnaflar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre iki gruba ayrılarak hibe destegi yapılacak. İlk grupta kafeler, kahvehaneler, kantinler, dügün salonları, intenet kafeler, kırtasiye mağazaları ve eglence parkları gibi işletmeler bulunmaktadır. Yaklaşık 235 bin olan bu işletmelere bir kereye mahsus olmak üzere 5bin TL hibe yapılacakken henüz net bir tarih yetkililer tarafından paylaşılmadı.
3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek?
5 bin TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre 5bin TL hibe destegine başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden alınacak.
Son Güncelleme: 17.01.2022 13:08