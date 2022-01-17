Esnafa 5 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?

Koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda kapatılan esnaflar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre iki gruba ayrılarak hibe destegi yapılacak. İlk grupta kafeler, kahvehaneler, kantinler, dügün salonları, intenet kafeler, kırtasiye mağazaları ve eglence parkları gibi işletmeler bulunmaktadır. Yaklaşık 235 bin olan bu işletmelere bir kereye mahsus olmak üzere 5bin TL hibe yapılacakken henüz net bir tarih yetkililer tarafından paylaşılmadı.

3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek?

5 bin TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır?

3bin TL hibe desteği verilecek olan ikinci grupta ise onarım, bakım, müzisyenler, seyar satıcılar, oyuncak, oto yıkamacılar, camcılar, kozmetik ve hediyelik esya satıcıları, ayakkabılar, bakırcılar, kurs isletmecileri, tuhafiyeciler bulunmaktadır. Bu gruba daha önce destek ödemelerinden yararlanan, terziler, lokantalar da dahil edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre 5bin TL hibe destegine başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden alınacak.