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Esnafa 5 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa hibe desteği paketini açıklamasından sonra milyonlarca esnaf vatandaş desteklerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Araştırılan ' Esnafa 5 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?' sorusunu yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

17 Ocak 2022 Pazartesi 13:08
Esnafa 5 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?
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Koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda kapatılan esnaflar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre iki gruba ayrılarak hibe destegi yapılacak. İlk grupta kafeler, kahvehaneler, kantinler, dügün salonları, intenet kafeler, kırtasiye mağazaları ve eglence parkları gibi işletmeler bulunmaktadır. Yaklaşık 235 bin olan bu işletmelere bir kereye mahsus olmak üzere 5bin TL hibe yapılacakken henüz net bir tarih yetkililer tarafından paylaşılmadı.

3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek?

3bin TL hibe desteği verilecek olan ikinci grupta ise onarım, bakım, müzisyenler, seyar satıcılar, oyuncak, oto yıkamacılar, camcılar, kozmetik ve hediyelik esya satıcıları, ayakkabılar, bakırcılar, kurs isletmecileri, tuhafiyeciler bulunmaktadır. Bu gruba daha önce destek ödemelerinden yararlanan, terziler, lokantalar da dahil edildi.

5 bin TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre 5bin TL hibe destegine başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden alınacak.


Son Güncelleme: 17.01.2022 13:08
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Esnafa Hibe Destek5 Bin TlHibeEsnaf
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