Esnaf için hangi destekler devam ediyor? Esnaf kredileri ertelendi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen tam kapanma süreci perşembe günü ülke genelinde uygulanmaya başladı. Uygulamanın başlaması ile birlikte bazı işletmeler açık kalacakken bazı işletmeler de kapalı olacak ve on yedi gün boyunca faaliyette bulunamayacaklar.

Bu tam kapanma süresince oldukça zorlanacak esnafa müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. TESKOMB ve Halkbank araclığı ile çekilen kredilerin ödeme taksidi 1 Temmuz tarihine kadar ertelendi. Bu tarihe kadar olan kredilerin taksidi peşin olarak TESKOMB tarafından bankaya ödendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklanan destek paketlerinin büyüklüğünün yaklaşık olarak tam 200 milyar TL'ye ulaştığını belirterek tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizdi.

İşçi ve işvereni korumak için kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ise 17 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Yaklaşık olarak iki buçuk milyon esnafa verilen üç aylık hibe ve kredi desteği ise tam kapanma nedeniyle bir ay daha uzatıldı ve tam dört ay bu desteğin verilmesine karar verildi. Hibe alan esnafa aynı zamanda büyükşehirlerde 750 TL diğer şehirlerde ise 500 TL kira yardımı bir ay daha verilecek. Başvurular E devlet sistemi üzerinden alınıyor.

TESKOMB aracılığı ile kullanılan kredilerin taksitleri de ertelenmesi esnafa ayrı bir destek olurken bu kredilerin yaklaşık olarak 58 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Bu ödemelerin taksidi 1 Temmuz'a ertelendi.

Salgın en çok etkilenen sektörlerin başında gelen yiyecek ve içecek sektörüne ciro kaybı desteği de uzatılarak bir müjde de onlara verildi. Ciro kaybı yaşayan yaşadığı gelir kaybının yüzde üçü kadar destek verilecek.

Tatil sektörü de ayrıca unutulmazken konaklama tesislerinde uygulanan yüzde birlik kdv desteği bir ay daha uzatıldı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından KDV oranı yüzde sekizden yüzde bire düşürülerek destek açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı kararı 1 Haziran tarihinde yürürlüğe girecek.

Çekler içinde düzenleme yapılması esnaf içinde çok önemli bir müjde oldu. Süresi dolan çekler ibraz edilmeyecek. Son ibraz süresi 29 ve 31 Mayıs olan çekler ibraz edilmeyecek ve 1 Haziran'da kalan süre içerisinde ibraz edilecek. İcra ve iflas takibi de başlatılamayacak. Başlatılan haciz ve iflaslar durdurulacak.

Tam kapanma döneminde emekli vatandaşlarımıza da müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Her bayram öncesi verilen emekli ikramiyelerine 100 TL zam yapılarak bin 100 TL oldu. Emekli ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatması bekleniyor. 13 Milyon emekli yararlanacak bu uygulamadan.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş desteklerle ilgili yaptığı açıklamada bir şekilde bu desteklere başvuramayan esnafların destek başvurularını e devlet sisteminde yapmalarını istedi ve bu sürenin 31 Mayıs olduğunu hatırlattı.

Konu ile ilgili açıklama yapan TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise şunları söyledi; "Esnafa verilen gelir kaybı desteği ve kira desteğinin uzatılmasının esnaf tarafından olumlu karşılandığını belirtti. Palandöken, çek ve senetlere ilişkin düzenleme konusunda da, “Yeniden bir yapılandırma çalışmasının yapılması hiç kuşkusuz esnafımızı sevindirdi. Çünkü Çek Kanunu’nun da bir an önce hayata geçmesi, binlerce çek mağduru esnafımızı rahatlatacaktır. Bu alınan ve önümüzdeki günlerde alınarak hayata geçirilecek tüm kararlar için Cumhurbaşkanı’mıza teşekkür ediyorum” dedi.