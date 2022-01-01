Erzak yardımı için nereye başvurulur? Erzak yardımı başvuru şartları nelerdir?

Devlet destekli yardımlardan biri olan erzak yardımı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yardımdan yararlanmak isteyen birçok kişi erzak yardımı için nereye başvuruda bulunması gerektiğini ve başvuru koşullarını araştırıyor. Peki erzak yardımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Erzak yardımında gereken belgeler ve başvuru şartları nelerdir? Erzak yardımı hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz…

Gıda yardımı, yiyecek yardımı ya da erzak kolisi olarak da bilinen erzak yardımını almak için öncelikle yaşadığınız yerdeki belediyelere giderek başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu yardım bazı şartları taşıyan kişilere verilmektedir. Bu yardımdan yararlanmak isteyen kişilerin belirtilen gelirin altında bir gelire sahip olması gerekir. Geçmişte sosyal yardımlaşma bölümlerinde daha önce kaydınız var ise bu yardımı düzenli olarak alabilirsiniz.

Erzak yardımı için gereken şartlar

Bu yardımı almak için ilk olarak düşük gelirli olmanız gerekir. Emekli ya da SGK’lı olarak bir yerde çalışıyorsanız bu yardımdan yararlanamazsınız.

Maddi durumu kötü olan, muhtaçlık belgesi olan, T.C. vatandaşı, öğrenciler, hayır kurumları, aş evleri, kimsesizler bu yardıma başvuruda bulunarak erzak yardımından yararlanma imkanına sahip olabilir.

Erzak yardımı için başvuru numarası

Erzak yardımı için bulunduğunuz il ya da ilçede bulunan valiliğin belirlediği numaraları arayarak başvuru yapabilirsiniz. Bağlı olduğunuz belediyeden veya muhtarlıklara giderek bu numarayı bulabilirsiniz. 65 yaş üstü kişiler de başvuruda bulunabiliyor.

Erzak yardımı için gereken evraklar

Erzak yardımı başvuru sorgulama

Erzak yardımı için başvuruda bulunurken bazı belgeler gerekmektedir. Öncelikli olan kişiler düşük gelirli ve muhtaçlık belgesine sahip olan kişilerdir. Başvurular belediyelerin sosyal yardımlaşma yerlerinden yapılabiliyor. Başvuruda bulunmak için; kimlik, dilekçe, erzak yardımı başvuru talep formu, işsizlik sigortası, gelir durum belgesi ve mıuhtaçlık belgesi gerekmektedir.

Erzak yardımı için başvuruda bulunduktan sonra başvurular değerlendirilmeye alınır. Değerlendirmeler 1-7 gün arasında sonuçlanır ve sonuçları intenet üzerinden yayınlanır. Erzak yardımı için sonuç sorgulamak istiyorsanız e-devlet sistemi üzerinden Sosyal Yardım Bilgiler sorgulama ekranından başvuru durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Eğer başvurunuz olumlu ise 1-2 gün içinde adresine teslim edilir. E-devlet üzerinden sorgulama yapmak için şifreniz ile kendi e-devlet sayfanıza giriş yapmanız gerekmektedir. Şifreniz yoksa PTT’den şifre alabilirsiniz. Ardından şifreniz ve T.C. kimlik numaranız ile sisteme giriş sağlayabilirsiniz.

E-devlet sistemine bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/

Erzak kolisi içinde bulunan ürünler ise şu şekildedir:

Temel gıda ürünleri,

Kişisel bakım ve ev temizliği için gerekli olan temizlik ürünleri,

Çocuğu olan aileler için gerekli olan çocuk ya da bebek ihtiyaç ürünleri.

