Emekliye 70.000 TL'ye varan kredi başvuruları başladı

Bankalar emekli müşterilerine özel son dönemlerde yeni kredi kampanyaları yapıyorlar. 70 bin TL’ye kadar emekliye kredi veren bankalardan yalnızca kimliğinizle başvuru yaparak ve maaşınızı ilgili bankaya taşıyarak 70 bin TL’ye varan kredi imkanlarından yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli kredisi

Burgan Bank emekli kredisi

70 bin TL’ye kadar emekli kredisi veren bankaların başında Ziraat Bankası geliyor, eğer kredi notunuz düşükse, bankadan kredi onayı alabilirsiniz. Yalnızca kara listedeyseniz ve bu kara liste borçlarınızı ödemeden, Ziraat Bankasından emekli kredisi alamazsınız. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş almıyorsanızda kredi onayı vermez.

Son aylarda Burgan Bank, yaptığı emekli kredisi kampanyalarıyla dikkat çekmeyi başardı. Burgan Bank’a emekli maaşınızı taşıyarak, kredi başvurusu yapabilirsiniz. Burgan Bank üzerinden almış olduğunuz kredi 70 bin TL’ye ulaşırsa, diğer bankada bulunan kredi ve kredi kartı borçlarınızıda bu banka kapatıp sizlere 36 ay vadeli kredi imkanı sunacaktır.

İş Bankası emekli kredisi

İş bankası üzerinden Emekli Kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar emekli maaşlarının İş Bankası şubelerine taşıyıp, kolayca kredi başvurusu yapabilirler. Onay almalarıyla beraber aynı gün içinde, kredilerini kullanabilir. İş bankası kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar ve bu kredilerde de ilk taksit ödemesinde üç ay ertelemeli olarak kullanabiliyor. İş Bankası ihtiyaç kredisi olarak verilen bu kredilerde daha önce kredi kullanmış olan emekliler, İş Cep uygulamasına girip intenet üzerinden de kredilerini kullanabiliyor.