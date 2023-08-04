Emeklinin maaşına Ağustos sürprizi! 17-18-19'unda maaş alanlara 12 bin TL maaş müjdesi

Emeklinin maaşına Ağustos sürprizi! 17-18-19'unda maaş alanlara 12 bin TL maaş müjdesi

Emeklilere bir müjde daha kapıda. Deniz Bank’tan maaş kampanyası geldi çattı. İşte detaylar…

Emekliler maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü verdikten sonra Deniz Bank’tan 5000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sağlayacak.

Başvurmak için banka şubesine gitmenize bile gerek yoktur. E-Devlet üzerinden rahatlıkla bu işlemi yapmanız mümkündür. Emekliye yönelik olarak ilk duyuru ile en düşük maaş alan emekliye 4500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Artık emekliler Ağustos ayından itibaren en düşük maaşlar 12000 TL olacak.

deniz bank promosyon

Deniz Bank’tan Emeklilere Promosyon Fırsatı

Deniz Bank’ın yapmış olduğu duyurulara göre şubeden ya da e-devlet üzerinden 3 yıl bankada kalma sözü veren herkese 5000 TL tutarında promosyon ödenecek. Bu promosyon yalnızca 01.11.2022 – 31.12.2023 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyan kişiler için geçerlidir.

Kampanya Detayları

• Kampanya yalnızca 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.

• Birden fazla maaş alan müşteriler için ödenecek promosyon tutarı maaş toplamı dikkatte alınarak yapılacaktır.

• 18 yaşının altındaki bireyler ile anne ya da babasının velayeti olmadan da promosyon ödemesi alabilecektir.

Finans
Yeni doğum yapan kadınlar başvuruyu kaçırmasın! Devlet her ay yüzlerce lira para ödüyor
Yeni doğum yapan kadınlar başvuruyu kaçırmasın! Devlet her ay yüzlerce lira para ödüyor
Ziraat Bankası'nda hesabı olan yaşadı! Kapıdan girene 7500 TL acil kredi: Bu şarta dikkat
Ziraat Bankası'nda hesabı olan yaşadı! Kapıdan girene 7500 TL acil kredi: Bu şarta dikkat
Halkbank para musluklarını açtı! 6 ay tek kuruş ödemeden 300 bin TL kredi hazır: Başvuru şartları...
Halkbank para musluklarını açtı! 6 ay tek kuruş ödemeden 300 bin TL kredi hazır: Başvuru şartları...
Kripto paralarda ibre yeşile döndü! O coinden alanlar karını bir gecede ikiye katladı
Kripto paralarda ibre yeşile döndü! O coinden alanlar karını bir gecede ikiye katladı
Milyonlarca dar gelirliye nakit destek! A101 yardım kart başvuruları başladı! Yardım alma şartları…
Milyonlarca dar gelirliye nakit destek! A101 yardım kart başvuruları başladı! Yardım alma şartları…
Birikmiş 50 bin TL'si olanlara müjde! Telefon fiyatına arsa satılacak: Parası olan başvursun
Birikmiş 50 bin TL'si olanlara müjde! Telefon fiyatına arsa satılacak: Parası olan başvursun
Bayram öncesi indirim tufanı başladı! Ayçiçek yağı 108 TL'ye satılacak: Yetişen ikişer ikişer alıyor
Bayram öncesi indirim tufanı başladı! Ayçiçek yağı 108 TL'ye satılacak: Yetişen ikişer ikişer alıyor