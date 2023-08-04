Emeklinin maaşına Ağustos sürprizi! 17-18-19'unda maaş alanlara 12 bin TL maaş müjdesi

Emeklilere bir müjde daha kapıda. Deniz Bank’tan maaş kampanyası geldi çattı. İşte detaylar…

Emekliler maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü verdikten sonra Deniz Bank’tan 5000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sağlayacak.

Başvurmak için banka şubesine gitmenize bile gerek yoktur. E-Devlet üzerinden rahatlıkla bu işlemi yapmanız mümkündür. Emekliye yönelik olarak ilk duyuru ile en düşük maaş alan emekliye 4500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Artık emekliler Ağustos ayından itibaren en düşük maaşlar 12000 TL olacak.





Deniz Bank’tan Emeklilere Promosyon Fırsatı

Deniz Bank’ın yapmış olduğu duyurulara göre şubeden ya da e-devlet üzerinden 3 yıl bankada kalma sözü veren herkese 5000 TL tutarında promosyon ödenecek. Bu promosyon yalnızca 01.11.2022 – 31.12.2023 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyan kişiler için geçerlidir.

Kampanya Detayları

• Kampanya yalnızca 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.

• Birden fazla maaş alan müşteriler için ödenecek promosyon tutarı maaş toplamı dikkatte alınarak yapılacaktır.

• 18 yaşının altındaki bireyler ile anne ya da babasının velayeti olmadan da promosyon ödemesi alabilecektir.