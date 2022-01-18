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Emeklilere Yapı Kredi'den müjde 1.750 liraya varan nakit promosyon

Bayramın yaklaşmasıyla emeklilerin kafasında promosyon ücret merakı artıyor. Türkiye’de milyonlarca emeklinin bulunmasıyla promosyon ücretleri çoğalıyor. SGK’na bağlı emekli olma yöntemleri fark etmeksizin her yıl belirlenen miktarda emeklilere promosyon veriliyor. Emeklilerin merakla beklediği promosyon ücretleri açıklandı. İşte emeklilerin merakla beklediği promosyon ücretleri haberimizde

18 Ocak 2022 Salı 12:50
Emeklilere Yapı Kredi'den müjde 1.750 liraya varan nakit promosyon
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Yapı Kredi bankasından emekli olan ve bankaya bağlı emeklilerin beklediği promosyon ücretlerini açıkladı. Bankanın emeklilere sunduğu fırsat ‘Emeklilik Paketi’ avantajlarından yararlanmak için emekliliğinizi Yapı Kredi bankasına almanız yeterli oluyor.

Yapı Kredi’den emeklilere müjde promosyon ücreti 1.750 TL

Bayramların yaklaşmasıyla emeklilerin merakları artıyor. Bankalardan beklenen açıklamayı emekliler beklerken Yapı Kredi o açıklamayı yaptı. Yaptıkları açıklamaya göre kampanyalar başlatıldı. Her emeklinin Yapı Kredi bankasına emekliliğini taşıyarak kampanyalardan yararlanabilirler. İşte Yapı Kredi ‘yi tercih edenlere sunulan fırsatlar.

  • Aylık aldıkları net maaşları 2.500 TL ve fazlasıysa 1.750 TL,
  • Bir aylık aldıkları net maaşlar 1.500-2.500 TL arasındaysa 1.500 TL,
  • Aldıkları maaş 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 1.200 TL ile en fazla nakit promosyon ödemesi fırsatı kazanıyorlar.

   Türkiye de bankaların sayısı artmaya devam ediyor. Fakat müşteri memnuniyeti olan Yapı Kredi bankası kendi müşterisi olanlara sundukları fırsatlar ve sorunların çözümleri  sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi bankasının mobil bankacılık ve ATM’ler yapılan para transferi ve havalelerde banka müşterilerine ücret almıyor. Yapı Kredi bankası müşterilerine Emeklilik Paketi fırsatını sunuyor.

Promosyon hakkında bilgiler

Yapı Kredi bankasının müşterileri ve emeklileri para birikimi yaptıkları sürece 6 ay ‘hoş geldin faizi’ fırsatlarından yararlanırken bu kampanyalar atarak devam ediyor. Bunun yanı sıra avantajlardan bir diğeri ise bireysel ihtiyaç kredileri kişiye özel fırsatlardan yararlanabilir. Bankanın yapmış olduğu fırsatlar ücretsiz ödemeler (EFT ve havale) imkanlarını da sunuyor.

Müşterilerinin sağlığını ve yararlarını düşünen Yapı Kredi bankası tarafından hastanelerden de yararlanmalar devam ediyor. Özel hastanelerden birisi olan Medline Acil Sağlık Hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerinden bankaya özel müşteriler bir yıl boyunca ücretsiz hizmet vermekte. Hastanelerin yanı sıra birçok markadan da özel indirimler ve kampanyalardan faydalanabiliyorlar.

Yapı Kredi 1750 TL promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi müşterilerine özel mobil bankacılık ya da müşteri hizmetlerini arayarak şube aracılığı ile başvuru yapılır.

Emekliliğini Yapı Kredi bankasına taşımak isteyenler ise şubeye gitmeden istedikleri zaman, intenet şubesi ya da 444 0 444 – 0850 222 0 444 arayarak müşteri temsilciler tarafından istedikleri işlemler gerçekleşir. Promosyon taahhüdü kolaylıkla yapılabilir.

Promosyon ödemelerinde yapılan kolaylıklar devam ederken üç yıllık taahhüt süresi boyunca herhangi bir gelir artmasında ayrıyeten ücret ödemesi yapılmaz.

Yapı Kredi bankası tarafından maaş almayı taahhüt eden müşterilerimiz için 1 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihlerinde emeklilik ücretlerini taşıyarak 1.750 TL ücretten yararlanabilir.

Promosyonu aldıktan sonra herhangi bir vazgeçmeme için belirli bir sözleşme yapılıyor. Belirlenen tarihler arasında taşıdıkları emekliliği üç yıl içerisinde farklı bir kuruma ya da bankaya taşıma söz konusu olduğunda banka tarafından yazılı bildirge ile ödenen tutar ve toplam promosyon şartlarının hesaplanmasıyla başta yapılan taahhüt süresinden kalan miktarlar hesaplanır. Daha sonrasında kıstelyevm esas alınarak geri ödeme planlanır.

Yapı Kredi müşterisi olmayanlar için E-Devlet tarafından kolaylıkla işlemler yapılabilir. Eğer Yapı Kredi müşterisi olmak istiyorsanız emekliler e-devlet ya da SGK Müdürlüğü vesilesiyle maaşlarını Yapı Kredi bankasına taşıyabilirler.

Başka bir seçenek olarak da henüz emekli olmamış fakat emekliliği yaklaşmış olanlar için de SSK ya da Bağ-Kur’a bağlıysanız belirlenen sistemden yani e-devlet ve SGK Müdürlüğünden başvurular yaptığınız sıra da, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaksanız bildireceğiniz dilekçeyi geçmek istediğiniz banka yani Yapı Kredi’ye bildirip geçebilirsiniz.


Son Güncelleme: 18.01.2022 12:50
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Anahtar Kelimeler:
Yapı KrediBankaEmeklilikPromosyon
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