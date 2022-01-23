Emeklilere müjde! Emeklilere özel sadece kimlikle 70 bin TL kredi imkanı!

Son günlerde emekliler için bankalar çeşit çeşit kredi imkanları sunuyor. Sizde emekliyseniz ve ihtiyacınız varsa haberimizde yer alan bankalardan 70 bin TL’ye dek kredi kullanabilirsiniz. Üstelik kredi kullanmanız için tek gereken kimliğiniz. Emekli kredisi olarak adlandırılan söz konusu kredilerde, kimliğinizi vererek maaşınızı bankaya taşıyarak kredi başvurunuzu seri bir şekilde yapabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması ile hesabınıza yatan miktarı istediğiniz zaman çekip kullanabilirsiniz. Hangi bankalardan 70 bin TL emekli kredisi kullanabileceğinize dair detaylar haberimizin devamında…

Ziraat Bankası’ndan emekli kredisi

70 bin TL’ye dek emekli kredisi kullanabileceğiniz bankaların başında Ziraat Bankası geliyor. Eğer ki kredi notunuz düşük ise, buna rağmen banka size kredi onayı verecektir. Ancak, daha önceden banka, çalışmalarınız üstünden bir fikir edinerek, durumunuz bulunuyorsa ya da kara listede adınız varsa bu kara liste borçlarını kapatmadan, Ziraat Bankası’ndan kredi kullanamazsınız. Emekli aylığınızı da Ziraat Bankası’ndan almıyorsanız Ziraat Bankası kredi başvurunuza onay vermez. Bu yüzden size en yakın olan Ziraat Bankası şubesine giderek emekli aylığınızı bu bankaya taşımanız sonrasında da emekli kredisi için başvurunuzu yapmanız gerekiyor.

Burgan Bank’tan emekli kredisi

İş Bankası’ndan emekli kredisi

Son günlerde emekli kredisi veren bankalar arasında en çok merak edilenlerden bir tanesi de Burgan Bank’ın düzenlediği emekli kredisi kampanyaları oldu. Size en yakın olan Burgan Bank şubesine gidip o bankaya emekli aylığınızı taşıyarak sonrasında anında kredi başvurusu yapabilirsiniz. Burgan Bank üstünden alacağınız krediler için 70 bin TL’ye dek onay alabilirseniz, diğer bankalara kredi ya da kredi kartı borcunuz bulunuyorsa Burgan Bank, o borçlarınızı kapatarak size 36 ay vade ile kredi verecektir.

Bu bankaya emekli kredisi için başvurmak isteyen emekliler ilk olarak aylıklarını İş Bankası’na taşımalılar. Başvuru onaylandıktan sonra aynı gün kredilerini kullanabilirler. İş Bankası’na kredi başvurusu yapmayı isteyenler 36 ay vadeye dek bu kredileri birinci taksit ödemesinde üç ay erteleme ile kullanma şansına sahipler. İş Bankası’ndan ihtiyaç kredisi olarak önceden kredi kullanan emekli vatandaşlar, İş Cep uygulaması üzerinden de kredilerini kullanabiliyorlar.

Halkbank emeklilere özel kredi

Emeklilere özel kredi veren bankalardan bir tanesi de Halkbank. Halkbank “Mutlu Emekli Kredisi” adı ile emeklilere özel kredi kampanyası düzenliyor. Halkbank düzenlediği kampanya ile emekli müşterilerine 36 ay vadeli kerdi imkanı sunuyor. Krediye başvuru yapmak isteyen emekliler başvuru için; T.C kimlik no, istenilen kredi tutarı ve gelir miktarını yazıp 3452’ye mesaj gönderebilirler. Kredisi onaylanan emekliler en yakın banka şubesine gidip kerdi talebini banka yetkilisine de iletebilir.