Emekliler bu teklife hayır diyemeyecek! 8 gün içinde başvuran 22.500 TL ödeme alacak

Emekli vatandaşlar maddi anlamda rahat etmek için en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayı araştırmaya devam ediyor. Bu banka 22 bin 500 TL ödeme yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

Bankalar emekli müşteri potansiyellerini artırmak için promosyon tutarlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu banka rekor tutarı duyurdu: Tam 22 bin 500 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 22 BİN 500 TL PROMOSYON ÖDEMESİ

Emekli vatandaşlar en avantajlı promosyon teklifi veren bankayı merakla araştırmaya devam ederken Yapı Kredi Bankası yüzleri güldürdü. Yapılan duyurulara göre 7 bin 500 TL ve üstü emekli maaşı alan ve maaşını bankaya taşıyan müşterilere 20 bin TL'ye varan nakit ödeme yapılacak. Aynı zamanda 2 bin 500 TL ödemeler de ek olarak verilecek. Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan promosyon kampanyası şimdiye dek bankalar arasında en yüksek promosyon tekliflerinden biri oldu. Banka içinde maaşını taşıyan ve promosyon ödemesinden faydalanan müşteriler kredi kartı ve diğer ürünlerde de avantajlı şekilde faydalanma şansını yakalıyor.





Yapı Kredi promosyon ödemelerinden faydalanmak için 30 Ağustos tarihine kadar emekli maaşının bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Maaş taşıma işlemleri banka şubeleri, mobil bankacılık, internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Emekli vatandaşlar son dönemlerde alım gücünün giderek düşmesi sebebiyle zor zamanlar yaşarken bankaların promosyon ödemeleri rahat bir nefes aldırıyor. Aynı zamanda maaş promosyonlarında da gelişmeler devam ediyor. Yapı Kredi Bankası ve Türk Eğitim Sen Konya Şubesi sosyal medya üstünden anlaşmaya vardıkları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yapı Kredi ve kurum arasında sağlanan anlaşmaya göre; 'NEU 42 ay için 20 bin 100 TL, KTUN 36 ay için 21 bin 100 TL kişi başı ödemeler için ihale süreci sona erdi. Her iki üniversiteyi de Yapı Kredi Bankası aldı. NEU 42 ay için 20 bin 100 TL, KTUN için 36 ay 21 bin 100 TL peşin promosyon ödemesi yapılacak. Üniversite personelimize hayırlı olsun.'