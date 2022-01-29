Emekli ve memura yeni zam müjdesi! Zamlı maaş ve ikramiye geliyor

Emekli ve memur binlerce kişi enflasyon rakamlarını merak ediyor. Belirtilen rakamlara göre emeklilere Temmuz ayında çifte bayram, memura ise enflasyon farkı gelecek.

SSK ve Bağ-kur emeklileri Temmuz ayında açıklanacak geçmişe dönük 6 aylık enflasyon durumuna göre zam uygulanacak. Son 4 ayda meydana gelen %5.46’lık zam ile en düşük esnaf emekli maaşı 1.859 TL oldu.

Emekli vatandaşlara Kurban Bayramı ikramiyesi de zam uygulanarak yatırılacak. Memur ve memur emeklilerine 2,46 oranında zam farkı mevcuttur.

Memur ve emekli maaşları Ocak ve Temmuz aylarında olacak şekilde senede 2 defa zamlanmaktadır. Yasa gereğince; memur ve memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 senede bir belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenmiş rakamları geçerse fark maaşlara yansıtılmaktadır.

SSK ve Bağ-kur emeklisi kişiler ise 6 ayda oluşan enflasyon rakamına göre zam uygulanıyor. Toplu sözleşme söz konusu değildir.

Ocak ayında %8.36 oldu

SSK ve Bağ-kur emeklileri Ocak ayı itibariyle 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon verisine göre %8.36 zam gelmişti. Memur ve memur emeklisi vatandaşlara toplu sözleşmeye göre 2020 yılının ikinci 6 ayı için %4 zam yapıldı.

İlk 4 ayda fark yaşandı

Enflasyon oranı çıkarılınca %4.36’lık bir fark meydana geldi. Ocak ayında ise maaşta %3 toplu sözleşme artışı yapılmıştır. Bu durum sonucunda memur ve emeklisi %3+4.36 ile %7.36 zam uygulandı.

Zam üzerinden 4 ay geçmesiyle birlikte dün TÜİK Nisan ayı enflasyonunu açıkladı. Son 4 ayda kümülatif artış %5.46 oldu.

Böylece ilk 6 ay için %3 toplu sözleşme zammı alan memur ve emeklileri için zam farkı yaşandı. Bu fark mevcut durumda 2.46 ancak Mayıs ve Haziran ayı enflasyonu yaşanırsa bu fark artar.

Temmuz ayında da %3 toplu sözleşme zammı uygulanacak. %3’ün üstündeki fark bu zam ile hesaplanacak. Ocak ayında en düşük memur emekli maaşı 207 TL artarak 3.021 TL olmuştu.

Önümüzdeki 3 ay enflasyon artmasa da bu maaş 3.186 TL olacaktır. Ocak ayında en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 TL artarak 3.782 TL oldu. Uygulanan zam ve fark ile maaş 3.989 TL oldu.

En düşük maaş 1.500 TL

SSK ve Bağ-kur Temmuz ayında açıklanacak geçmişe dönük 6 aylık enflasyon oranına göre zamlanacak. Ocak ayında en düşük esnaf maaşı 135 TL artarak 1.763 TL, en düşük çiftçi emeklisi aylığı ise 128 TL artarak 1.662 TL olmuştu.

Son 3 ay içinde oluşan %5.46 oranında enflasyonla en düşük esnaf emekli maaşı 1.859 TL oldu. 2000 senesinden önce emekli olmuş SSK’lının en düşük maaşı 2.420 TL idi. Diğer aylarda enflasyon aynı kalsa bile maaş 2.552 TL olacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 TL ödeniyor. Emeklinin dul ve yetimi de zamdan aynı oranlarda faydalanacaktır. Hisseye düşen oranda fark uygulanmaktadır.

Zamlı ikramiye

Kısa süre önce çıkan yasaya göre bayram ikramiyesi 1.100 TL olmuştu. Ramazan Bayramı ikramiyeleri bu hafta hesaplara yatırılıyor.

Kurban Bayramı ikramiyeleri ise Temmuz ayının ortalarında hesaplara yansıyacak. Zam uygulanan maaşlar 17 Temmuz itibariyle hesaplarda olacak. Temmuz ayında emekliler hem zamlı maaş hem de zamlı ikramiye alacak.