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EİKP ödemesi nedir? Kimler EİKP ödemesi alabilir?

Pandemi sürecinde devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok yardım yapılmaktadır. Devlet tarafından yapılan bu yardımlardan biri de EİKP ödemesidir. Peki, EİKP ödemesi nedir? Kimler EİKP ödemesi alabilir? İşte EİKP ödemesine dair merak edilen tüm detaylar…

02 Ocak 2022 Pazar 00:04
EİKP ödemesi nedir? Kimler EİKP ödemesi alabilir?
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Pandemi sürecinde devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı yardımlardan birisi de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP)’dir. Hane başına 1100 TL olarak yapılan bu yardım Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yapılıyor. Kişilerin banka hesaplarına yatırılan bu yardım, hesabı bulunmayanlar için PTT şubelerinden tahsis ediliyor.

EİKP ödemesi ne?

Pandemi sürecinde zor durumda olan ailelere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca aylık 1100 TL olarak yapılan yardımdır. Yardım 65 yaşını dolduran ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile kimsesi olmayanlara yapılan bir yardımdır. Yardım kişiler değil haneler dikkate alınarak yapılıyor.

EİKP ödemesi nasıl alınıyor?

Ödemeden yararlanmak isteyen aileden kaç kişi başvuru yaparsa yapsın tek bir kişinin başvurusu dikkate alınarak yardım yapılır. EİKP ödemesini almayı isteyen vatandaşların Faz 1 ile Faz 2 yardımlarını almamış olmaları gerekiyor.

EİKP yardım başvurusu

Yardımdan yararlanmak isteyenlerin e-devlet’ten başvuru yapmaları gerekiyor. Yapılan başvuru sonrasında yetkililerce yapılacak incelemenin ardından yardımı kazanan kişilerin yardım ücretleri hesaplarına yatırılır. Bankada hesabı olmayan kişilerse yardım ücretlerini PTT şubelerinden alabiliyorlar.

EİKP yardım sorgulaması

Ödemelerin sorgulanması https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu adresinden yapılıyor.

EİKP ödemeleri ne zaman yatıyor?

Başvurusu onaylanmış olan kişiler ödemelerini doğum yıllarının son rakamına göre alıyorlar.

EİKP ödemeleri kaç ay veriliyor?

Nisan ayında yapılmaya başlanan yardım bir seferlik bir yardımdır. Yani yardımı almaya hak kazanan kişiler bir seferlik 1100 TL alacaklar. Aynı haneden bir kişi adına yapılan yardıma sonradan diğer hane üyeleri başvuru yapamıyor.


Son Güncelleme: 02.01.2022 00:04
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