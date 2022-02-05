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Edho'nun İlhan'ı kimdir?

Atv ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her geçen gün nefes kesen bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin hayran kitlesi internette dizinin oyuncularını araştırıyor. İstihbaratçı İlhan kimdir? Haberin devamı sizlerle.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:28
Edho'nun İlhan'ı kimdir?
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ATV'nin gözde dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, heyecanlı sahneleriyle her hafta ekranlara gelmeye devam ediyor. 

Dizide, Çakırbeyli kendisine ve ailesine yapılan bu durumu cevapsız bırakmak istememesi üzerine eşi Ceylan'ın istihbarattan İlhan ile en son görüşme yapmıştır. Ceylan görüşmenin ardından hemen Tuncay ve İshak'ın yanına gider.

İlhan kimliğini belli etmeden Ceylan'dan önce Tuncay'a açıklama yapar. İlhan bu olaydan sonra Tuncay'ın kararıyla Ceylan'ın ölümünü istihbaratçı Ercan'a bırakmıştır. 

İshak ve Ercan arasında çatışma var. Ceylan'ın ölümünü Ercan daha önce çalışmadığı insanlara yapıtırır. Hızır eşi Ceylan öldürülürken karşı tarfa kurşun yağdırdığından bu işin arkasında istihbaratın olduğu ortaya çıkmaz.

Ceylan ölmeden önce İlhan ile görüşeceğini Hızır'a söylediği için, Ceylan'ın ölümünden sonra Hızır hemen İlhan'ın yanına gider. İlhanların amacı Hızır'ı oyuna getirmektir. Bu yüzden, Ercan'ı ispoyonlayıp kendi üzerine gelmesini sağlayacaktır. 

Hızır ilk anda tuzağa düşecektir.

Peki, İstihbaratçı İlhan kimdir?

Mert Nizamettin Tanık. En son Avlu'da Savcı rolünü canlandırmıştır. 01 Ekim 1972 yılında doğdu, 49 yaşındadır. Ted Ankara kolej mezunudur. 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü aynı anda kazanmıştır. FakatMert Tanık Hacettepe Üniversitesini Tiyatro bölümünü okuyarak mezun oldu. 

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda işe girdi. İlk kadrolu oyunda Canlı Mayısmun Lokantası oyununda başrol oldu. Herkes başarısından bahsetti. Mert Tanık ilk kez 2013 senesinde “Medcezir” de “Barış Buluter” karakterini canlandırarak ekran dünyasına giriş yapmıştır. İlk sinema tecrübesi 2012 yılında “Htr2b Dönüşüm” de  “Ali” karakterini canlandırmıştır.

Oynadığı diziler;

2021  Edho

2019  Avlu

2013  Medcezir 

Oynadığı filmler;

2018 Düş Kırgınları (Kuzey)

2016 Gitmeden Önce

2012 Htr2b Dönüşüm (Ali)

Oynadığı tiyatrolar;

Canlı Mayısmun Lokantası

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası

Müfettiş

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Öykülerden Oyunlar

Haydutlar

Toros Canavarı

Hamlet

Yeşil Gece

Köpek Kadın Erkek



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:28
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Anahtar Kelimeler:
EDHOOktay KaynarcaATVReyting
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