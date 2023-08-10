e-Devlet'ten form doldurana 3.570 TL destek! Bakanlık dar gelirliye kesenin ağzını açtı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED miktarının memur maaşlarındaki yüzde 17,55'lik zam oranıyla artırıldığını duyurdu. Bu artış, ihtiyaç sahibi ailelere sunulan destek miktarını olumlu yönde etkileyecektir. Detaylı bilgiler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi kaynaklarına başvurabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamındaki yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim ve bakımını desteklemek amacıyla sunulan ekonomik desteklerden birini oluşturuyor. Bu yardımlar, düzenli bir şekilde her ay ödenirken, başvurular da hala alınmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED ödemelerinin memur maaşlarındaki yüzde 17,55 oranında bir artışla güçlendirildiğini duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre, daha önce aylık 3.038 Türk Lirası ödeme alan aileler, artık aylık 3.571 Türk Lirası ödeme almaya hak kazanacaklar. SED yardımlarından faydalanabilmek için belirli şartlar aranıyor. Bu şartlar arasında, bakım tedbiri kararıyla korunan çocuklar, ekonomik yoksunluk nedeniyle koruma altına alınması gereken ve aileleri veya yakınları tarafından bakılamayacak durumdaki çocuklar, iş veya meslek eğitimlerine katılan gençler ya da desteklenmedikleri takdirde mağduriyet yaşayacak gençler gibi durumlar bulunuyor.

Başvurular, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendiriliyor ve uygun görülen ailelere yardım sağlanıyor. Aileler, çocuklarının eğitimine ve bakımına katkıda bulunmayı amaçlayan bu ekonomik destekten yararlanmak için başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. SED yardımları, ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve çocukların eğitimine destek sağlamayı hedefliyor.