Düşüşe geçen gram altının uçuşa geçeceği tarih açıklandı! Kuyumcularda iğne atsan yere düşmüyor

Son dakika haberi: Altın fiyatları ile ilgili kritik bir tahmin geldi. Yeni hafta öncesi yayınlanan tahminde gram altının ne zaman yükseleceğine yer verildi.

Altın fiyatlarına dair kritik bir tahmin son dakika olarak açıklandı. Yeni hafta öncesinde yapılan bu tahmin, gram altının ne zaman yükseleceğine dair bilgi içeriyor. İşte detaylar...





ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK TAHMİN

Son dakika açıklaması, ekonomi uzmanı Hatice Kolçak tarafından yapıldı. Kolçak, yaklaşan haftanın risklerle dolu olduğunu belirtti. Altın fiyatlarının bu hafta nasıl şekilleneceği konusundaki beklentilerini değerlendiren Kolçak, son verilere dayanarak açıklamalarda bulundu.

Kolçak, son dönemde hemen hemen her varlığın değer kaybettiğini ve tek değer kazananın dolar olduğunu ifade etti. Altın fiyatlarına odaklanarak yaptığı açıklamada, "Bu hafta yükselen tek değer: Dolar" dedi. Aynı zamanda haftanın içerisinde iki önemli toplantının gerçekleşeceğine dikkat çekti. Bunlardan ilki 24 Ağustos Perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole toplantısıdır. Bu toplantının ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını belirtti. Aynı gün, Merkez Bankası'nın da toplantısı gerçekleşecek.

Hatice Kolçak, gelecek haftanın finansal piyasalar için belirsizlikler ve dalgalanmalarla dolu olabileceğine dikkat çekti. Jackson Hole toplantısı, özellikle merkez bankalarının politika ve faiz kararlarının değerlendirildiği bir platformdur ve finansal piyasalar üzerinde büyük etkisi olabilir. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın toplantısı da piyasalarda oynaklığa neden olabilir.

Kolçak'ın açıklamaları, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin bu hafta özellikle altın fiyatlarına yönelik beklentilerini daha dikkatli şekilde değerlendirmeleri gerektiğini vurguluyor. Ekonomik gelişmelerin ve toplantıların altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği, yatırımcıların kararlarını şekillendirmede belirleyici olabilir. Bu nedenle, finansal piyasaları izleyenler için önemli bir hafta olarak görünüyor. İşte ayrıntılar...





Ekonomi uzmanı Hatice Kolçak, Fed Başkanı Powell'ın Perşembe günü Jackson Hole toplantısındaki açıklamasının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Kolçak'a göre, Powell'ın yapacağı konuşma piyasalar için kritik olacak. Son dönemde gelen ABD verilerinin pek olumlu olmadığına dikkat çeken Kolçak, enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini ancak son verilerin aynı seviyelerde olduğunu, ÜFE'de yükseliş yaşandığını ve istihdam verilerinin de iyi olmadığını ifade ediyor. Bu durumun enflasyonun tekrar yükselme olasılığını artırdığını belirtiyor. Dolar endeksinin yükselmesi sonrasında diğer varlıklarda satış baskısının geldiğini söylüyor.

Kolçak, bu nedenle borsa, emtialar ve Bitcoin gibi varlıklarda genel bir satış trendi olduğunu ifade ediyor. Ons altın fiyatına da değinen uzman, ons altının uzun bir süredir olumsuz etkilendiğini ve şu an bir satış dalgası ve baskı yaşandığını belirtiyor. Jackson Hole toplantısına doğru bu baskının artma olasılığının yüksek olduğunu ifade ediyor. Kendi beklentisine göre, Powell'ın şahin bir açıklama yapma olasılığının yüksek olduğunu ve bu toplantının kritik bir dönemeç olacağını dile getiriyor. Bu durumda ons altında aşağı yönlü bir trendin hızlanabileceğini söylüyor. Ons altının şu an 1889 seviyesine geldiğini ve risklerin yüksek olduğu bu haftada aşağı yönlü hareket edebileceğini ifade ediyor. 1865 doların önemli bir destek seviyesi olduğunu belirtiyor ve bu seviyenin kırılması durumunda 1835 dolara kadar düşüş olabileceğini söylüyor. Ayrıca, ons altının 1900 doların üzerinde kalmasının önemli olduğunu ve güvercin bir açıklama gelirse 1900 doların üzerine çıkabileceğini ifade ediyor.

Ekonomi uzmanı Hatice Kolçak'a göre, bu hafta gram altın fiyatlarında düşüşler yaşanacak ve bu durum alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kolçak, Eylül ayında hızlı bir yükseliş beklentisi içinde olduğunu belirtiyor. Ülkedeki rezerv artışının daha fazla döviz alımını mümkün kılmayabileceğini ve Amerika'nın agresif politikalarının doları daha da değerlendirebileceğini ifade ediyor. Bu durumun içeri döviz sokmayı zorlaştırabileceğini düşünüyor.

Kolçak'a göre, içerdeki kur seviyesini kontrol altında tutmanın zorlaştığı bir dönemdeyiz. Doların uzun süredir 27 seviyesinde olduğunu ve gram altın fiyatlarının da dolarla birlikte hareket edeceğini belirtiyor. Doların hareketsizliği ve ons altının geri çekilmesi nedeniyle gram altının alım fırsatı sunduğunu ifade ediyor. Gram altının da doların yükselmesiyle birlikte yükseleceğini öngörüyor.

Altın fiyatlarına da değinen metinde, çeşitli altın türlerinin güncel fiyatları verilmiş. Bu fiyatlar sadece bilgilendirme amacıyla sağlanmış olup yatırım veya alım-satım amaçlı tavsiye niteliği taşımamaktadır. Verilerin doğrulamanın ve yatırım kararlarının alınmadan önce uzman bir danışmandan destek almanın önemine vurgu yapılmış.