Devletten 2 yıl geri ödemesiz kredi, 400 bin liraya kadar hibe desteği!

Pandemi süreci başladığı ilk günden itibaren alınan önlemler kapsamında hayvancılıkla uğraşanlar buru durumdan oldukça fazla etkilendi. Süt satışları yeterince olmayınca da besiciler, süt hayvanını kesime vermek zorunda kaldı. Dişi hayvanların kesime gitmesi sonucu buzağı da yetiştirilemediği için hayvan sayıları da giderek azaldı.

Hayvancılıkla uğraşanların sıkıntılarının önüne geçebilmek için devreye giren Tarım ve Orman Bakanlığı, "düve alım desteği" adı altında bir program geliştirdi ve bu program kapsamında her yıl düve alım fiyatının yüzde 40’ını karşılamaya başladı.

Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda hayvancılığı desteklemek adında esas damızlık gebe düve fiyatları 20 bin lira, 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır fiyatlarının ise 12 bin lira olarak düzenlendi. Damızlık gebe manda fiyatlarının 16 bin lira ve 8-15 aylık damızlık boş dişi manda fiyatlarının ise 10 bin lira olarak belirlendi. Bu fiyatlamalar sonrasında damızlık gebe düve alan vatandaşa devlet yüzde 40 bir ödeme sağlarken bu ödeme aynı zamanda alıcıya hibe ediliyor. Bir yıl içinde 50 baş hayvana kadar hibe alım hakkı sunan devletin vatandaşa ödeyeceği hibe tutarı 400 bin lirayı buluyor.

2 YIL GER ÖDEMESİZ KREDİ

Düve alımlarında kalan paranın karşılanabilmesi için de Ziraat Bankası devreye giriyor ve banka yüzde 7.10 faiz oranı ile birlikte 1 hayvan için 16 bin lira tutarında düve alım kredisi veriyor. 50 hayvanda ise tutar arttıkça vatandaş 2 yıl geri ödemesiz kredisinin sonraki 5 yıllarda ise uygun taksitlerle ödeme anlaşmasını yapıyor.