Devletin hayvancılık için sağladığı hibe desteğine başvuru nasıl yapılır?

Hayvancılık sektörü teknolojinin gelişmesiyle beraber önemini kaybetmemiş aksine arttırmıştır. Ülkemizde binlerce insan bu meslek üzerinden hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Devlet de bu konuda çiftçilere hibe desteği veriyor. Vatandaşlar ise hibe desteğine nasıl başvuru yapıldığının yanıtlarını arıyor.

Hibe Desteği Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Desteğe başvurmak isteyen vatandaşların öncelikle bir proje oluşturmaları gerekiyor. Daha sonra bitirilmiş projeler ile beraber Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne veya Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. Değerlendirme sürecinin ardından eğer proje kabul edilirse kişiler yetkililer tarafından bilgilendirilecek. Bütün işlemlerin tamamlanmasının ardından hayvancılık ile uğraşan insanlar hibe desteği almaya hak kazanmaktadır. Başvuru şartlarının detayları ilden ile değişiklik göstermektedir. Hibe desteği 2021 yılı itibariyle 100 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar Ziraat Bankası aracılığıyla 25 milyon TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Hibe desteği almak için bazı şartlar bulunuyor. İşte o şartlar:

- En az 1 sene hayvancılık sektöründe bulunmuş olmak

- En az 1500 adet keçi ve koyun kapasitesine sahip olmak

- Hibe desteğiyle yapılacak olan ahırın düzenlenmesi

- Gerekli olan araç ve gereçlerin alınması

- Kişinin herhangi bir malının ipotekli olmaması