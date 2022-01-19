Devlet Destekli 2.257 TL müjdesi! Bu destek kimlere veriliyor?

SGK üzerinden devlet destekli para veriliyor. Yardıma muhtaç olan vatandaşlara ve hastalık sebebiyle çalışamayan kişilere farklı yardımlar yapılıyor. Tüberküloz ve SSPE hastalığı olan kişilere devlet maddi destekler sunuyor.

Tüberküloz hastalarına verilen destek 6 ay ile 2 yıl arasında devam ediyor. SSPE hastalığı olan kişilere tedavi dönemi boyunca destek veriliyor. Maddi destek miktarı aylık 1.657 TL’dir.

Elektrik fatura destekleri

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre tüberküloz hastaları 1.657 TL olan aylık destek dışında 600 TL bakım ücreti alabilir. Toplam miktar 2.257 TL’dir.

Maddi desteklere ek olarak kronik hastalığı olan ve cihaza bağlı yaşayan kişilere ihtiyaçları bulunması durumunda elektrik faturası borçları da devlet tarafından karşılanacak. Ayda 200 TL’ye kadar olan borçlar devlet tarafından ödenmektedir.

Bu sosyal destek tüberküloz ve SSPE hastalığı olan ve elektronik cihaza bağlı yaşayan kişilere verilir.

Başvuru işlemi

Sosyal desteklerden faydalanmak için bulunduğunuz il ve ilçelerde belediyelere başvuruda bulunabilirsiniz. Belediyelerde bulunan sosyal yardımlaşma kurumlarına giderek başvurabilirsiniz.