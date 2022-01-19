İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın dizide başlayan aşkı gerçek oldu!
Son Dakika
Alp Navruz ve Ayça Ayşin...

Devlet Destekli 2.257 TL müjdesi! Bu destek kimlere veriliyor?

Devlet tarafından birçok kişiye maddi destek sağlanıyor. Devlet destekli 2.257 TL müjdesi! Bu destek kimlere veriliyor? Haberimizde hastalara verilen sosyal destek hakkında merak edilenlere yer verilmiştir.

19 Ocak 2022 Çarşamba 10:11
Devlet Destekli 2.257 TL müjdesi! Bu destek kimlere veriliyor?
Takip Et:

SGK üzerinden devlet destekli para veriliyor. Yardıma muhtaç olan vatandaşlara ve hastalık sebebiyle çalışamayan kişilere farklı yardımlar yapılıyor. Tüberküloz ve SSPE hastalığı olan kişilere devlet maddi destekler sunuyor.

Tüberküloz hastalarına verilen destek 6 ay ile 2 yıl arasında devam ediyor. SSPE hastalığı olan kişilere tedavi dönemi boyunca destek veriliyor. Maddi destek miktarı aylık 1.657 TL’dir.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre tüberküloz hastaları 1.657 TL olan aylık destek dışında 600 TL bakım ücreti alabilir. Toplam miktar 2.257 TL’dir.

Elektrik fatura destekleri

Maddi desteklere ek olarak kronik hastalığı olan ve cihaza bağlı yaşayan kişilere ihtiyaçları bulunması durumunda elektrik faturası borçları da devlet tarafından karşılanacak. Ayda 200 TL’ye kadar olan borçlar devlet tarafından ödenmektedir.

Bu sosyal destek tüberküloz ve SSPE hastalığı olan ve elektronik cihaza bağlı yaşayan kişilere verilir.

Başvuru işlemi

Sosyal desteklerden faydalanmak için bulunduğunuz il ve ilçelerde belediyelere başvuruda bulunabilirsiniz. Belediyelerde bulunan sosyal yardımlaşma kurumlarına giderek başvurabilirsiniz.


Son Güncelleme: 19.01.2022 10:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2.257 TLDevlet Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KOSGEB Destekli Playstation Cafe Nasıl Açılır ? Playstation Cafe açmak için gerekli şartlar
KOSGEB Destekli Playstation Cafe Nasıl Açılır ? Playstation Cafe açmak için gerekli şartlar
Kaz ve Hindi için hangi destekler veriliyor? Kaz ve Hindi destekleri
Kaz ve Hindi için hangi destekler veriliyor? Kaz ve Hindi destekleri
Bankamatik kartımı geri vermiyor? Bankamatik parayı geri vermiyor? Ne yapmalıyım?
Bankamatik kartımı geri vermiyor? Bankamatik parayı geri vermiyor? Ne yapmalıyım?
Düşük faiz ile iş yeri açma kredisi nasıl alabilirim? Sıfır faizli iş yeri açma kredisi
Düşük faiz ile iş yeri açma kredisi nasıl alabilirim? Sıfır faizli iş yeri açma kredisi
3 Bin TL ve 5 Bin TL Esnaf Hibe Destek paketine başvurusu nereye ve nasıl yapılır?
3 Bin TL ve 5 Bin TL Esnaf Hibe Destek paketine başvurusu nereye ve nasıl yapılır?
3 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? 3000 TL hibe desteği başvurusu
3 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? 3000 TL hibe desteği başvurusu

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Devlet Destekli 2.257 TL müjdesi! Bu destek kimlere veriliyor?
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin tekrarı hangi gün? Saat kaçta?
Teşkilat dizisinde Amir karakterini kim canlandırıyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali diziden ayrılıyor mu? Yalçın Hafızoğlu EDHO'dan ayrılacak mı?
Bozkır Arslanı Celaleddin toplam kaç bölüm olacak? Ne zaman final yapacak?
İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kardeşlerim dizisinde Berk karakterini kim canlandırıyor? Recep Usta kimdir?
Ada Masalı Deniz Kimdir?
Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken diziler hangileri ?
Türkiye'de kaç EYT'li kaç kişi var?
YKS'nin sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS'ye kaç gün kaldı?
Whatsapp alternatifi en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamaları 2021
Kızılay SUY Yardımı Başvurusu Hakkında Merak Edilenler
Garanti Bankası 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Garanti Bankası'ndan düşük faizli kredi müjdesi
KOSGEB Destekli Playstation Cafe Nasıl Açılır ? Playstation Cafe açmak için gerekli şartlar
Leonardo dizisi konusu ve oyuncuları
Kanunsuz Topraklar Asude kimdir? Ezgi Çelik hakkında bilgiler
İnternet üzerinden online para kazanmanın yolları nelerdir?
Bilim kurgu filmi Devs' in analizi
Oruçluyken mastürbasyon yapmanın hükmü nedir? Diyanetten konu ile ilgili açıklama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.