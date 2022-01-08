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Destek Yatırım Bankası'na resmi olarak faaliyet izni verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından verilen onay ile birlikte 'Destek Yatırım Bankası AŞ.' faaliyet iznini aldı. Karar, Resmi Gazete'te yayımlanarak yürürlüğe girdi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 17:33
Destek Yatırım Bankası'na resmi olarak faaliyet izni verildi
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Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan sayısında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) izne tabi işlemleriyle ilgili karar metnine yer verildi. Karar metninde ise dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelik kapsamında 4 Şubat 2021'de kuruluş izni verilen Destek Yatırım Bankası AŞ için resmi olarak faaliyet izninin verildiği aktarıldı.

Destek Yatırım Bankası AŞ unvanı ile başvuru yapılan ve yapılan değerlendirmeler sonrasında faaliyete geçişi için daha önceden izni verilen banka şirketinin resmi olarak faaliyette bulunması için verilen karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe alındı. Yasal olarak faaliyet izni alan Destek Yatırım Bankası artık işlemlerine resmi olarak başlayabilecek.


Son Güncelleme: 08.01.2022 17:33
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Anahtar Kelimeler:
BDDKDestek Yatırım BankasıFaaliyet IzniResmi Gazete
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