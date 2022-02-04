Denizbank’tan 36 ay vadeli 55.000 TL Bahar kredisi!

Denizbank bahara özel 55.000 TL kredi onayı veriyor!

Denizbank, 55.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi imkânı sunuyor. Başvuruda bulunacak kişiler, SMS ya da banka sitesinden işlemlerini tamamlayabilir. Daha önce kredi onayı almayan kişilerin de başvurması mümkündür. Onaylanan kredi gelir belgesiz olarak kullanılabilir.

Başvuru işlemi

36 ay vadeli, 3 ay ertelemeli krediye başvuracak kişiler, öncelikle kredi onayı almalıdır. Kredi notu 1200 ve üzerinde olanlar bankadan onay alabilir. Kredi notu düşük olan kişilere onay çıkmamaktadır. Bankalara başvuru sayınız fazla ise kredi onayı verilmez.

SMS atarak başvuruda bulunabilirsiniz. Onay alan kişiler kredilerini alabilir. SMS başvurusu sonrası kısa süre içinde banka tarafından geri bildirim alırsınız.

SMS ile başvuruda bulunmak için KREDİM yazıp boşluk bırakın T.C. kimlik numaranızı yazın ve 3280’e kısa mesaj yollayın. Bu işlemin ardından başvurunuz gerçekleşmiş olur ve 5 dakika sonra geri bildirim alırsınız. Krediniz onaylandıysa onaylanan tutar hesabınıza yatacaktır.