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Denizbank yeni kredi kampanyası! 3 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi!

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanmaya gidilmesinin ardından Denizbank, maddi gücü zayıflayan vatandaşların yardımına koşuyor. Denizbank tam kapanma döneminde çıkardığı yeni kredi kampanyasında 3 ay ertelemeli 10 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi veriyor. Detaylar haberimizde...

27 Ocak 2022 Perşembe 19:17
Denizbank yeni kredi kampanyası! 3 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi!
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Denizbank, tam kapanma döneminde müşterilerine 3 ay ertelemeli 10bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Denizbank üzerinden bu ihtiyaç kredilesine başvuruyu şubeye gitmeden de yapabileceksiniz.

Denizbank 10bin TL ihtiyaç kredisine başvuracak kişilerin banka şubesine gitmeden krediyi kullanabilir. Bunun için banka müşterisi olmak ve intenet bankacılığını kullanmak gerekiyor. Denizbank, ihtiyaç kredisini kullandığınız zaman kredinin ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme, toplamda ise 10bin TL’ye kadar kredi alabileceksiniz. Bankaya kredi başvurusunda bulunacak müşterilerin kredi notuna ve bankada kredi siciline bakılarak kredi onaylanacaktır. Denizbank’tan, kolayca ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan kredi almak için kredi notunuzun en az 1.200 ve üzerinde olması gerekir.

Denizbank 10 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank 10bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için cep telefonundan kısa mesaj atarak yapabilirsiniz. Mesaj kısmından ‘Kredim’ T.C kimlik numarasını yazıp 3280’e göndererek kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Kredi başvurusunda bulunduktan sonra 10dakika içinde kredinizin sonuçlanacaktır. T.C kimlik numaranızdan yapılan sorgulamada banka kredi onayı alırsanız bu onayıda kısa mesajla tarafınıza bildirilecektir. Kısa mesaj dışında bankanın resmi intenet sitesinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Denizbank, intenet sitesinden yapılan kredi başvurusunuz onaylanırsa yine telefonunuza gelen kısa mesajla bildirilecektir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra kredisi onaylanan müşterilerin banka şubesine gitmeden kredilerini kullanabilmek için Denizbank’ın mobil uygulamasını kullanarak online olarak da kredi alabilirsiniz. Henüz banka müşterisi olmayanlar ise en yakın DenizBank şubesine gidip kimlikleri ile beraber onaylanan kredi tutarını alabilirler.



Son Güncelleme: 27.01.2022 19:17
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DenizbankDenizbank Ihtiyaç KredisiKredi Kampanyası3 Ay Ertelemeli 10 Bin Tl
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