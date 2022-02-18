İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Denizbank ev hanımlarına kredi veriyor. Kredi için başvuru şartları nelerdir?

Ev hanımları müjde! Denizbank ev hanımlarına kredi vereceğini duyurdu. Artık çalışma koşulu olmaksızın siz de kredi çekebilkeceksiniz. Kredi için başvuru şartları nelerdir kimler bu krediden faydalanabilecek?

18 Şubat 2022 Cuma 01:00
Denizbank ev hanımlarına kredi veriyor. Kredi için başvuru şartları nelerdir?
Takip Et:

Denizbank’tan ev hanımlarını sevindirecek haber geldi. Ev hanımları kredi çekmek isterse Denizbank onlara kapılarını açıyor. Başvuru yapabilmek için hangi şartlar gerekli? Kimler başvuruda bulunabilecek?

Denizbank ev hanımlarına kredi veriyor!

Başvuru yapmak isteyenler öncelikle Denizbank ile iletişime geçmelisiniz. Kredi türü ev hanımı kredisi olarak sınırlandırılmamış başvuru herkese açıktır. Başvuru sahibi uygun şartları sağladığında 55.000 TL’ye kadar kredi çekebilecek. Öncelikle ilk başvuru adımı olarak SMS ya da bankanın intenet sitesi aracılığıyla başvuru yapılabilir. Ev hanımı olanların kredi alabilmesi için kredi puanının en 1200 üzerinde olması şartı bulunur. Uygun puana sahip ve banka sicili kredi almaya uygun bulunan ev hanımları kredilerinin onaylanması halinde şubeye gidip kimlikleri ile kredilerini alabilecektir. 36 aya kadar vade kullanılan krediler için banka aynı zamanda ilk üç ay erteleme imkânı da veriyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapmak isteyenler öncelikle cep telefonlarının mesaj kısmına Kredim yazıp boşluk bırakın T.C. kimlik numaranızı yazın ve 3280’e yollayın. Kredinizin onaylanıp onaylanmadığı 5 dakika içerisinde mesaj yoluyla size bildirilecektir. Onay çıkması halinde şubelere gidip kimliğiniz ile paranızı tahsil edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 18.02.2022 01:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DenizbankKrediEv Hanımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Banka 50 Bin TL borç kapatma kredi desteği sağlayacağını duyurdu!
4 Banka 50 Bin TL borç kapatma kredi desteği sağlayacağını duyurdu!
Torun bakma maaşı kaç TL’dir? Torum bakma maaşı nasıl alınır?
Torun bakma maaşı kaç TL’dir? Torum bakma maaşı nasıl alınır?
Bankalardan müjde! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 10.000 TL kredi verecek!
Bankalardan müjde! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 10.000 TL kredi verecek!
İşkur'dan işsiz annelere 2420 TL maaş desteği
İşkur'dan işsiz annelere 2420 TL maaş desteği
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı
Çocuklara Destek yardımı aracılığıyla ihtiyacı olan ailelere mama, bez, süt yardımı yapılacak. Detaylar haberimizde...
Çocuklara Destek yardımı aracılığıyla ihtiyacı olan ailelere mama, bez, süt yardımı yapılacak. Detaylar haberimizde...

Popüler Haberler

Denizbank ev hanımlarına kredi veriyor. Kredi için başvuru şartları nelerdir?
IL processo dizisinin konusu nedir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 18 Şubat 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
Evde bakım maaşı Şubat 2022 ödenmeye başladı mı? 18 Şubat 2022 Cuma evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Hafta sonu 19 Şubat 2022 Cumartesi açık noter var mı? 19 Şubat 2022 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 18 Şubat 2022 Cuma
4 Banka 50 Bin TL borç kapatma kredi desteği sağlayacağını duyurdu!
Juliantina dizisinin incelemesi. Dizinin konusu ve IMDb puanıyla ilgili detaylar..
Torun bakma maaşı kaç TL’dir? Torum bakma maaşı nasıl alınır?
Burun Estetiği fiyatları nekadar ?
Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal diziden çıkıyor mu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yunus Emre Yıldırımer kimdir
Oyuncu Kartal Balaban kimdir? Kısa biyografi
Mert Baksi kimdir? Mert Baksi hakkında bilgiler
Umut Karadağ kimdir? Hangi projelerde yer almıştır?
Bankalardan müjde! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 10.000 TL kredi verecek!
Binnur Kaya kimdir? Nerelidir? Binnur Kaya kaç yaşındadır?
Serap Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Serap Aksoy nerelidir?
Büşra Köymen kimdir, kaç yaşındadır? Büşra Köymen ile ilgili bilgiler
İşkur'dan işsiz annelere 2420 TL maaş desteği
Genç girişimcilere müjde! 3 yıl vergi ödemesi yok

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.