Denizbank ev hanımlarına kredi veriyor. Kredi için başvuru şartları nelerdir?

Denizbank’tan ev hanımlarını sevindirecek haber geldi. Ev hanımları kredi çekmek isterse Denizbank onlara kapılarını açıyor. Başvuru yapabilmek için hangi şartlar gerekli? Kimler başvuruda bulunabilecek?

Denizbank ev hanımlarına kredi veriyor!

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyenler öncelikle Denizbank ile iletişime geçmelisiniz. Kredi türü ev hanımı kredisi olarak sınırlandırılmamış başvuru herkese açıktır. Başvuru sahibi uygun şartları sağladığında 55.000 TL’ye kadar kredi çekebilecek. Öncelikle ilk başvuru adımı olarak SMS ya da bankanın intenet sitesi aracılığıyla başvuru yapılabilir. Ev hanımı olanların kredi alabilmesi için kredi puanının en 1200 üzerinde olması şartı bulunur. Uygun puana sahip ve banka sicili kredi almaya uygun bulunan ev hanımları kredilerinin onaylanması halinde şubeye gidip kimlikleri ile kredilerini alabilecektir. 36 aya kadar vade kullanılan krediler için banka aynı zamanda ilk üç ay erteleme imkânı da veriyor.

Kredi başvurusu yapmak isteyenler öncelikle cep telefonlarının mesaj kısmına Kredim yazıp boşluk bırakın T.C. kimlik numaranızı yazın ve 3280’e yollayın. Kredinizin onaylanıp onaylanmadığı 5 dakika içerisinde mesaj yoluyla size bildirilecektir. Onay çıkması halinde şubelere gidip kimliğiniz ile paranızı tahsil edebilirsiniz.