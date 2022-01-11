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Çiftçiye 5.5 Milyarlık destek müjdesi

Çiftçiye 5.5 milyar Liralık destek müjdesi! Hükümet, çiftçilere yaşadıkları gelir kaybını telafi etmeleri amacıyla büyük bir destek sağlayacaklarını açıkladı. Detaylar haberimizde…

11 Ocak 2022 Salı 14:29
Çiftçiye 5.5 Milyarlık destek müjdesi
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Çiftçiler, enflasyon, salgın, mevsimsel şartlar gibi nedenlerden dolayı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kurumlardan maddi destek almak amacıyla kredi almıştı. Ancak bu kredilerin özellikle salgın nedeniyle ödenmesi zor haline gelmişti. Hükümetten ise bu konuda çiftçilere müjde geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, pandemiyle mücadele kapsamında çiftçilere kredi borçlarının ertelenmesi, taksit gibi kolaylıklar getirildiğini ve bunun yanında kurumsal ödeme seçenekleri de sağladıklarını vurguladı. Bakan Elvan, çiftçilere 4.5 milyar Liralık destek sağladıklarını, bu sene ise bu desteğin 5.5 milyar Liraya yükseltildiğini sözlerine ekledi.

Destek kapsamında dekar başına 100 Lira kuraklık desteği sağlanacağı da açıklandı. Buna göre kuraklık yaşanan bölgelerde gerekli çalışmaların yapılmasının ardından çıkacak neticelere göre kişilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçları ileri bir tarihe ertelenecek.


Son Güncelleme: 11.01.2022 14:29
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Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıLütfi ElvançiftçiZiraat Bankası
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