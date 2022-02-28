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Çiftçilere müjde! Tarımsal kredi borçlarına yapılandırma!

Çiftçiler için müjdeli haber verildi. Çiftçi Tarımsal Kredilerinden faydalanan ancak borcunu pandemi sürecinde ödemekte zorlananlar için borç yapılandırma meclise sunuldu. Meclisten geçmesi beklenen yasa sonrasında kredi borçları yapılandırılabilecek.

28 Şubat 2022 Pazartesi 02:09
Çiftçilere müjde! Tarımsal kredi borçlarına yapılandırma!
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Çiftçilerin aldıkları tarımsal kredilerin yapılandırılması ile ilgili açıklamalar sonrasında pek çok çiftçi tarımsal kredi yapılandırmasını araştırmaya başladı. Yapılan açıklamalarda tarımsal kredilerin yapılandırmasında 4 taksitin uygulanacağı açıklandı.

TBMM’ye gönderilen ‘Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ile ilgili tekliflerde çiftçilerin aldıkları tarımsal kredilerin yapılandırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Belirtilen tarih 31 Aralık

Özellikle pandemi sürecinde gündemden düşmeyen çiftçi kredilerine yapılandırma işlemleri için belirlenen zaman Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilen kredilerin 31 Aralık2020 tarihi ile takibe alınmış olması gerektiği belirtildi.

Üç ay başvuru süreci

31 Aralık 2020 tarihi ile ödenemeyen tarımsal kredilerin yapılandırılması ile ilgili yapılan düzenlemede yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren geçen 3 ay içerisinde yapılandırma başvurularının yapılabileceği belirtildi.

Dört eşit taksit

Çiftçiler için yapılandırmada eşit taksitlere bölüneceği açıklandı. Taksitlendirme durumlarında borcun %30’u 2021 Ekim ayı boyunca, kalan borç ise 2022 Ekim ayı boyunca ödenebilecek.

Kanunu takibatlar durdurulacak

Yapılandırma yapılması durumunda kooperatif ve ortaklara başlatılacak kanunu takibatlar veya menkul, gayrimenkul icra yollarına gidilemeyeceği belirtildi. Ayrıca yapılandırma yapıldıktan sonra kooperatif veya ortakların hesapları üzerine koyulan blokeler de yapılandırma ile kaldırılacak.

Aykırı satış ve kiraya başvuru yapılamayacak

Borç yapılanması bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak izinsiz yapılan borçlanma sözleşmelerine tesislerine satış yapanlar, kira verenler, ipotek ve teminatlarını bozanlar ise çiftçi tarımsal kredi yapılandırmasından faydalanamayacak.

 



Son Güncelleme: 28.02.2022 02:09
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Anahtar Kelimeler:
Tarımsal KrediçiftçilerMüjde4 Taksit
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