Çiftçi Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Bağkur sigortası içerisinde olan çiftçiler, emekli yaşlarının gelmesiyle emekli aylığı almaktadır.Emekli adayları sigorta başlangıç tarihleri ve doldurulan prim günlerinin ödenmesi ile emeklilik başvuruları işleme alınmaktadır. Bağkur emekli çiftçi maaşları ne kadar oldu?

Bağkur emekli çiftçi maaşları

Çiftçilerin emekli maaşları en düşük 1,662 TL olarak açıklandı. Prim ödemelerine göre emekli maaşları değişmektedir. 4b sigorta kolu içerisinde emekliler için emeklilik ikramiyeleri insanların sigorta başlangıç tarihleri ,yaş durumları ve prim günleri üstünden hesaplanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi web sayfası üzerinden sorgulama işlemi yapılmaktadır.

Bağkur emeklilik yaşı nedir?

2008 senesinden sonra emekli olacak çiftçilerin cinsiyetine göre de değişiklik göstermektedir. Erkek olan çiftçiler 9000 gün prim gününü tamamlandığında 60 yaşında emekli olabilmektedir.Kadınlar da 9000 gün prim gününü tamamladığında 58 yaşında emekli olabilmektedir.

Çiftçi bağkur primi

Bağkur primleri ,asgari ücret zamları içerisinde değişiklik göstermektedir. Asgari ücreti olan zam ile de prim ücretleri de artmaktadır. 2021 senesinde tarım bağkur primleri şu şekildedir;

Alt limit ile Tarım bağkur prim ödemesi %5 indirim ile 985,01 TL oldu

Üst limit ile tarım bağkur prim ödemesi %5 indirim ile 7,987,54 TL oldu.

Geçmişe dönük borcu olmayan ve prim ödemelerini düzenli yapanlara indirim yapılmaktadır.

İndirimsiz prim ödemeleri şu şekildedir;

Alt limit ile tarım bağkur prim ödemesi indirimsiz 1,151,96 TL oldu

Üst limit ile tarım bağkur prim ödemesi indirimsiz 8,639,66 TL oldu.

Bağkur emeklilik başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Bağkur emeklilik başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleşmektedir. Emeklilik başvurusu yapmadan önce kişilerin emeklilik şartlarını yerine getirdiğinden emin olmalıdır.e-devlet üzerinden de emeklilik başvurusu da yapılmaktadır.

Bağkur emeklilik şartları

Erkek çiftçiler için Bağkur emeklilik şartları şu şekildedir;

5400 günden emekli olacak olan çiftçiler için, 08.09.1999 tarihinde başvuru yapmaları halinde 58 yaş sınırının doldurulması gerekmektedir.

08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında başvuru yapan çiftçiler 60 yaş sınırının doldurulması ve 9000 gün prim ödemesinin yapılması gerekmektedir.

2008 tarihinde başvuru yapanlar için 5400 gün prim ödemesi ve 63 yaş sınırının doldurulması gerekmektedir.

Erkek çiftçiler, belirtilen şartları ve prim gününü doldurduğunda emekli olabileceklerdir.Kadın çiftçiler için emeklilik şartları şu şekildedir;

5400 günden emekli olacak olan çiftçiler için, 08.09.1999 tarihinde başvuru yapmaları halinde 56 yaş sınırının doldurulması gerekmektedir.

08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında başvuru yapan çiftçiler 9000 gün pirim ödemesi ve 58 yaş sınırının doldurulması gerekmektedir.

2008 tarihinde başvuru yapanlar için 5400 gün prim ödemesi ve 61 yaş sınırının doldurulması ve 9000 gün prim ödemesinin yapılması gerekmektedir.

Kadın çiftçiler de belirlenen şartları ve prim günlerini doldurduğunda emekli olabileceklerdir.

Emeklilik için gereken evraklar

Emeklilik şartlarını yerine getiren kişiler, başvuru esnasında bazı evraklarla başvurması gerekmektedir. Başvuru esnasında gereken evraklar şu şekildedir;

Gelir ve aylık talep belgesi

Bağkur emeklilik başvuru formu

Bağkur emeklilik hesaplama

Emeklilik hesaplaması yapılırken yaş ve cinsiyet oldukça önemlidir. Bu faktörlere göre hesaplama işlemleri yapılmaktadır. Emeklilik yaşının hesaplanması şu şekilde yapılır;

e-devlet sistemine girdikten sonra 4b emekli aylığı hesaplama yazarak açılan ekrana girin. Açılan sayfada çiftçiyi seçerek devam edin. Bu işlemin ardından çiftçi emekilik hesaplamasını görebilirsiniz.

Aynı zamanda buradan emeklilik sorgulaması da yapılmaktadır.

Bağkur çiftçi eksik prim ödemesi

SGK sigorta branşı kapsamında Tarım Bağkur aracılığıyla emekli olacak adayın geçmişe dönük prim borcu varsa, prim ödenmediği takdirde emeklilik süreci başlatılmayacaktır. Böylelikle emekli olmak isteyen Tarım Bağkur sigortalıları prim borçlarını Ziraat Bankası'ndan sağlanan devlet destekli krediler ile kolayca ödeyebilecekler.

Devlet destekli prim borçlarını ödemek için kredi kullanırken kredi faiz oranı %1,28 ve vadesi 48 aydır. Ziraat Bağkur emeklilerinin, kaçırdıkları primleri ödemeden sadece yaş sınırını kullanarak emekli olmaları pek olası değildir. Bu nedenle Tarım Bağkur emeklilerinin yaş sınırına uymaları ve eksik primlerini ödemeleri gerekmektedir.