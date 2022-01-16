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Camcılar, çilingirler, bakırcılar 3000 TL hibe desteğini nasıl alacak?

Covid-19 nedeniyle maddi sıkıntı çeken esnaflara destek veriliyor. Camcılar,çilingirler, bakırcılar için sevindiren haber geldi. Yapılan açıklamaya göre destek 2 grup halinde verilecek. Peki hibe desteğinden kimler faydalanabilecek? Hibe desteği için nasıl başvuru yapılır? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır..

16 Ocak 2022 Pazar 15:06
Camcılar, çilingirler, bakırcılar 3000 TL hibe desteğini nasıl alacak?
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Camcılar,çilingirler,bakırcılar için 3000 TL hibe desteği nasıl alınır?

Esnaflara 2 grup halinde 5 bin ve 3 bin TL hibe desteği verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci grupta yer alan camcılar,çilingirler ve bakırcılar 3000  TL destekten faydalanabilecek. Destekten faydalanacak olanlar bu zor salgın sürecinde biraz da olsa rahatlayacak.  Desteklenecek olan diğer grup ise onarım, bakım,müzisyenler,seyyar satıcılar,oyuncakçılar, araba yıkayıcıları ,kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, ayakkabıcılar, kurs operatörleri ve tuhafiyelerdir. Önceden destek alan terzi ve restoranlarda bu grubun içerisine dahil edildi. Bu vatandaşlara 3.000 TL hibe desteği sağlanacak. 

Birinci ticaret grubuna 5 bin TL destek verilecek 

Covid-19 nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaf iki grupta desteklenecek. Birinci grupta kafeler,kahvehaneler,kantinler,düğün salonları, intenet kafeler,kırtasiyeler ve eğlence parkları yer almakta. Toplamda 235 bin olan işletmelere bir defalık 5 bin tl yardım verilecek. 

Esnafa 3000 TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır? 

Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır.


Son Güncelleme: 16.01.2022 15:06
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Anahtar Kelimeler:
HibeDestekCovid-19
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