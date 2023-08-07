Bu bankaya kart başvurusu yapana 1000 TL hediye! Fırsatı kaçıran başını taşlara vuracak

Devlet destekleri tüm hızıyla devam ederken Ağustos ayı duyurusu geldi. Geçtiğimiz sene başlayan Aile Destek Programı ödemeleri, çocuk bileşeni desteği ve elektrik tüketim desteği için güncellemeler yapıldı. İşte başvuru yapan herkesin hesabına o ödemeler yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı duyuru üzerine sosyal yardımların yıl sonuna kadar devam edeceğini müjdelerken milyonlarca vatandaşın yüzü bu haberle güldü. Temmuz ayı destek ödemeleri hane içerisinde bulunan kişi sayısına ve aylık gelire göre farklılık gösterirken aileler arasındaki gelir farkını azaltmak için başlatılan bu kampanyayla beraber ödemeler 850 TL, 1.250 TL aralığında farklılık göstermektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada hesaplara yatırılan toplam ödemenin 4,3 milyar lira olduğunu belirtti. Temmuz ayında birçok aileye maddi destek verilirken bu desteklerden ise olumlu geri dönüşler alındı. Herkesin merak ettiği ödeme miktarları haberimizde.





ÖDEME TUTARLARI

-Aylık geliri 450 TL ve altında olan ailelere 1.250 TL

-Aylık geliri 450 TL üzeri – 911,15 TL ve altında olan aileler ise 1.100 TL

-Aylık geliri 911,15 TL üzeri – 1.372,30 TL ve altında olan ailelere 950 TL

-Aylık geliri 1.372,30 TL üzeri – 1.833,45 TL’den az olan aileler ise 850 TL.