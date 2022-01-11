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Borcu olanlara müjde! Yapılandırma başvuruları başladı

Borcu olan insanlar, borçlarını yapılandırabilmektedir. Yapılandırma başvurularının başladığı açıklandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yapılandırılmış borçlar peşin veya 18 taksitle ödenebilecek. Yapılandırma başvurularının hangi borçları kapsadığı merak edilmektedir. Hangi borçlar yapılandırılabilecek? Bu haberimizde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre hangi borçların yapılandırılabileceğini ve yapılandırma işlemlerini sizler için derledik. İşte borcu olan insanlara yapılandırma imkanı detayları...

11 Ocak 2022 Salı 20:00
Borcu olanlara müjde! Yapılandırma başvuruları başladı
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Yapılandırma başvurusu

Öğrenim kredisi,trafik,otoyol,köprü cezaları, vergi ve SGK prim borçlarının yapılanlandırılacağı duyuruldu. Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos’a kadar sürecek. Yapılandırılmış borçların peşin ya da 18 taksitle ödenme imkanı olacak. Ödemeler ise 30 Eylül 2021’de alınacak. Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı. 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren kesinleşmiş borçları kapsamaktadır. Koronavirüsle mücadele içerisinde kesilen idari para cezaları, bu yapılandırmadan faydalanamayacak.

Yapılandırma başvurusu nereye yapılır?

Vergi borcuna ilişkin yapılandırma e-Devlet üzerinden Gelirler İdaresi Başkanlığı sisteminde yapılabilecek. https://ivd.gib.gov.tr adresinden işlemler alınacak. Bu site e-Devlet uygulamasına yönlendirecek.

Matrah artırımı

Düzenleme ayrıca 2016 ve 2020 yılları arası için matrah artırımı da uygulayacak. Matrah artırımında bulunan kişiler, 2021 yılına geçen zararlarının %50’si silinecek. Dava safhasında kesinleşmemiş olan amme alacakları da yapılandırılabilecek. Azami oalrak 6 eşit taksite bölünecek.

Araç muayenesi

Araç muayesini yaptırmayan kişiler, yasa kapsamında %5 yerine 0,75’lik faiz avantajından yararlanabilecek.

Öğrenim kredisi

Öğrenciler, öğrenim kredilerini azami olarak 5 yıla kadar taksitlendirebilecek. İnceleme sonucunun ardından tebliğ tarihinin sonrasında 30 gün içinde başvurulabilecek.

Kredi kartı borcu

Anapara, taksit ödemesi 20 Mayıs’tan önce olan ve  kullandığı kredinin ödemelerini aksatan kişilerin karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borcu olan kişilerin  Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ndeki kayıtları, bahsedilen  borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık’a kadar tamamının ödenmesi, yapılandırılması durumunda bu kişilerle yapılan finansal işlemler için kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından  dikkate alınmayacak. Geçici sicil affının geldiği açıklandı.

Yapılandırma işlemi uygulanacak borçları taksitle ödeyecek kişiler, 6,9,12 ya da 18 taksite böldürme imkanına sahip olacak.

Yapılandırılmış borçların peşin  son ödeme tarihi 30 Eylül 2021’de gerçekleşecek.

 

 


Son Güncelleme: 11.01.2022 20:00
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