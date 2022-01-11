Borcu olanlara müjde! Yapılandırma başvuruları başladı

Yapılandırma başvurusu

Öğrenim kredisi,trafik,otoyol,köprü cezaları, vergi ve SGK prim borçlarının yapılanlandırılacağı duyuruldu. Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos’a kadar sürecek. Yapılandırılmış borçların peşin ya da 18 taksitle ödenme imkanı olacak. Ödemeler ise 30 Eylül 2021’de alınacak. Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı. 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren kesinleşmiş borçları kapsamaktadır. Koronavirüsle mücadele içerisinde kesilen idari para cezaları, bu yapılandırmadan faydalanamayacak.

Yapılandırma başvurusu nereye yapılır?

Vergi borcuna ilişkin yapılandırma e-Devlet üzerinden Gelirler İdaresi Başkanlığı sisteminde yapılabilecek. https://ivd.gib.gov.tr adresinden işlemler alınacak. Bu site e-Devlet uygulamasına yönlendirecek.

Matrah artırımı

Düzenleme ayrıca 2016 ve 2020 yılları arası için matrah artırımı da uygulayacak. Matrah artırımında bulunan kişiler, 2021 yılına geçen zararlarının %50’si silinecek. Dava safhasında kesinleşmemiş olan amme alacakları da yapılandırılabilecek. Azami oalrak 6 eşit taksite bölünecek.

Araç muayenesi

Araç muayesini yaptırmayan kişiler, yasa kapsamında %5 yerine 0,75’lik faiz avantajından yararlanabilecek.

Öğrenim kredisi

Kredi kartı borcu

Öğrenciler, öğrenim kredilerini azami olarak 5 yıla kadar taksitlendirebilecek. İnceleme sonucunun ardından tebliğ tarihinin sonrasında 30 gün içinde başvurulabilecek.

Anapara, taksit ödemesi 20 Mayıs’tan önce olan ve kullandığı kredinin ödemelerini aksatan kişilerin karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borcu olan kişilerin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ndeki kayıtları, bahsedilen borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık’a kadar tamamının ödenmesi, yapılandırılması durumunda bu kişilerle yapılan finansal işlemler için kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak. Geçici sicil affının geldiği açıklandı.

Yapılandırma işlemi uygulanacak borçları taksitle ödeyecek kişiler, 6,9,12 ya da 18 taksite böldürme imkanına sahip olacak.

Yapılandırılmış borçların peşin son ödeme tarihi 30 Eylül 2021’de gerçekleşecek.