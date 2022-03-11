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Bitcoin’de Bu Fiyatlar Mümkün Mü: Altcoin Hedefleri Neler?

2014 yılından beri kripto para haber sitesi olarak hizmet vermekte olan Türkiye'nin ilk kripto para haber kaynaklarından CoinTürk, kripto para birimlerindeki son düşüşü ve uzman isimlerin Bitcoin ve altcoin fiyat beklentilerini derlediği bir yazı hazırladı.

11 Mart 2022 Cuma 11:42
Bitcoin’de Bu Fiyatlar Mümkün Mü: Altcoin Hedefleri Neler?
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2014 yılından beri kripto para haber sitesi olarak hizmet vermekte olan Türkiye'nin ilk kripto para haber kaynaklarından CoinTürk, kripto para birimlerindeki son düşüşü ve uzman isimlerin Bitcoin ve altcoin fiyat beklentilerini derlediği bir yazı hazırladı.

Bitcoin ve Altcoin Fiyatları

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 10 Kasım 2021’de 69.000 dolar ile kendi rekorunu kırdı ve sonrasında bir düşüş ivmesi başlattı. Düşüş sırasında Bitcoin fiyatı 32.950 dolara kadar gerildi ve şu an için bu seviye bir dip oluşturmuş durumda. 

Bunun yanında Bitcoin geçtiğimiz hafta 45.000 dolar üzerine kadar yükseldi ancak gerek koronavirüs pandemisi sebebiyle tüm dünyada oluşan ekonomik durum gerekse de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmış olması BTC fiyatının volatil hamleler yapmasına sebep oluyor. Dolayısıyla 45.00 dolar bandında bir reddedilme ile karşılaşan Bitcoin yeni haftaya düşüşle başladı. 

Bitcoin 38.000 dolarlık önemli seviyeyi korumak için çabalıyor. Ancak eğer bu seviye kaybedeilirse BTC’nin kısa vadede 36.000 doları test edebileceği ifade ediliyor. Bitcoin’deki aşağı yönlü grafikler altcoin’lere de yansıyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) 2.500 dolar, Binance Coin (BNB) 370 dolar, Ripple (XRP) 0,73 dolar, Terra (LUNA) 80 dolar, Cardano (ADA) 0,81 dolar ve Solana (SOL) 82 dolar üzerinde işlem görüyor. Analistler tüm altcoin’lerde bir toparlanma başlayabilmesi için öncelikle lider kripto para birimi Bitcoin’in yukarı yönlü hamle yapmasının ve bu hamlenin kalıcı hale gelmesinin gerekli olduğunu ifade ediyor.

Bitcoin Fiyat Beklentileri

Genel olarak Bitcoin haberleri ve altcoin haberlerine bakıldığında analistlerin orta ve uzun vadede yükseliş beklediklerini rahatlıkla dile getirebiliriz. Öneğin; CoinTürk adlı kripto para haber sitesinde de belirtildiği gibi Skybridge Capital‘in kurucusu Anthony Scaramucci yaptığı son açıklamalarda Bitcoin fiyatının 500.000 doları göreceğini dile getirdi. Scaramucci’ye göre Bitcoin 2022 yılında 100.000 doları görecek ve 500.000 dolar fiyat hedefi de ilerleyen yıllarda gelecek.

Bitcoin’in bu tarz büyük hedeflerinin altcoin’lerde de yansımalarının olacağı düşünülüyor. Öneğin analistler, Ethereum’un 10.000 dolara ve dava süreci sonrasında XRP’nin 5 dolara yükseleceğini ifade ediyor.

Ancak bu noktada yatırımcılar mutlaka güncel küresel durumu göz önünde bulundurmalı ve yatırımlarını mutlaka bu gelişmeler doğrultusunda şekillendirmeli. 



Son Güncelleme: 11.03.2022 11:43
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Anahtar Kelimeler:
BitcoinAltcoinBitcoin Fiyatı
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