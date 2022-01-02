Belediyelerin verdiği nakit yardım parasının şartları nedir, nasıl alınır?

Birçok insan çeşitli konularda yardım almak üzere belediyelere başvurabiliyorlar. Vatandaşlar en çok başvuruyu ise para konusunda yapmaktadır. Haliyle para herkesin hayatında önemli bir yere sahiptir. Belediyeler bu konuda çeşitli yardımlar sağlıyor.

Belediyeler nakit yardımı yaparken ilk olarak başvuran ailelerin ekonomik durumlarını araştırıyor. Ailelerin ihtiyaç sahibi olduğu kesinleşirse nakit yardımı sağlanıyor. Nakit yardımından yararlanmak isteyen kişilerin bazı belgelere sahip olması gerekiyor. İşte o belgeler:

- TC kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgesi

- Yardım dilekçesi

- Sağlık provizyon aktivasyon belgesi (İşte çalışıp çalışılmadığının anlaşılması için)

- Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi

- Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge

Belediyeler genellikle bu belgeleri talep etse de ailelerden farklı belgeler de isteyebilir. Bunun yanında ihtiyaç sahiplerinin bilgi alması da başvuru sürecinde yer alabiliyor.

Nakit Yardımı Alma Şartları Nelerdir?

Nakit yardımı alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. O şartlar şunlardır:

- Herhangi bir sosyal güvencenin olmaması,

- Sigortalı olarak hiçbir işte çalışmıyor olmak,

- Sosyal Güvenlik Kurumunda dul veya yetim maaşı gibi yardımları almıyor olmak,

- Yardım başvurusunda bulunan kişilerin yardım başvurularının onaylanması için hane içerisindeki kişi sayısına göre düşen gelir tutarının yoksulluk sınırının altında olması,

- Başvurularda ihtiyaç sahiplerinin bazı belgeleri hazırlamaları,

- T.C. kimlik belgesi aslı veya fotokopisi,

- Muhtaçlık belgesi gibi evraklar hazırlanması gerekiyor.

Nakit Yardımının Miktarı Ne Kadar?

Yardım miktarı ailenin nüfusuna göre değişiyor. Genellikle 20 TL ila 800 TL arasında nakit yardımı yapılıyor.