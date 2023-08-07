Başvuru yapmayan çok üzülecek! Banka kartlarına 300 TL'lik iade yapılıyor

Banka tarafından başlatılan kampanya kapsamında katılanlara hediye verileceği bildirildi. Bu durumda 6 Eylül'e kadar başvuru yapılabileceği aktarıldı ve 300 TL hediye edileceği ifade edildi.

Heyecan verici bir kampanya duyurusu! Bir banka tarafından başlatılan kampanya ile başvuranlara hediye verileceği açıklandı. Kampanya için son başvuru tarihi olarak 6 Eylül belirlendi ve katılanlara 300 TL hediye edileceği bildirildi. Bankalar, müşterilerini memnun etmek için önemli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Ziraat Bankası da bu trende katılarak yeni bir kampanya başlattı. İşte detaylar...





BANKKART SAHİPLERİ İÇİN 150 TL HEDİYE

Kampanya kapsamında, Bankkart sahiplerine özel olarak Metro Marketler'de yapacakları alışverişlere 150 TL Bankkart Lira hediye edileceği duyuruldu. İlk 1.500 TL ve üzeri alışverişte 150 TL, ikinci 1.500 TL ve üzeri alışverişte de yine 150 TL Bankkart Lira hediye verilecek. Toplamda müşterilere 300 TL Bankkart Lira sunulacak. Bu harika fırsatla müşteriler, Metro Marketlerde alışveriş yaparken ekstra avantajlar elde edecekler. Kampanyaya katılarak 300 TL hediye kazanma şansı yakalamak için son başvuru tarihini kaçırmayın. Bu harika fırsatla ekonomik alışverişin keyfini çıkarın!

Ziraat Bankası, heyecan verici bir kampanya duyurusu yaptı! Kampanya kapsamında, Bankkart ile Metro Marketlerden yapılacak alışverişlerde müşterilere toplamda 300 TL Bankkart Lira hediye edilecek. Kampanya süresi 3 Ağustos - 6 Eylül 2023 olarak belirlendi. İşte diğer ayrıntılar...





Kampanyaya katılmak oldukça kolay! Bankkart Mobil uygulamasından veya www.bankkart.com.tr adresinden "Kampanyaya Katıl" butonuna tıklayarak veya METRO yazıp 4757'ye SMS göndererek başvuruda bulunulabilir.

Kampanyaya katılmak için kart sahiplerinin asıl kartın bağlı olduğu cep telefonu numarasından SMS göndermesi gerekiyor. Aynı gün içerisinde yapılan ilk 1.500 TL ve üzeri alışveriş kampanyaya dahil olacak ve müşteri bazında kampanya geçerli olacak. Kampanya dönemi boyunca en fazla 300 TL Bankkart Lira kazanılabilir.

Bu muhteşem fırsatla, müşteriler Metro Marketlerden yapacakları alışverişlerde ekstra kazanç elde edecekler. 150 TL'lik hediye her iki 1.500 TL ve üzeri alışveriş için verilecek, böylece toplamda 300 TL Bankkart Lira müşterilere armağan edilecek.

Ziraat Bankası'nın düzenlediği bu kampanya, müşterilere ekonomik alışveriş ve ek avantajlar sunarak memnuniyetlerini artırmayı hedefliyor. Bankkart sahiplerinin bu fırsattan yararlanmak için son başvuru tarihini unutmamaları önem taşıyor. Kampanya süresince yapılacak alışverişlerde kazanılacak Bankkart Lira'lar, bir sonraki alışverişte ekstra ödeme olarak kullanılabilecek.

Bu harika fırsatı kaçırmamak için Ziraat Bankası'nın duyurduğu kampanyaya hemen katılabilir ve 300 TL Bankkart Lira kazanma şansını yakalayabilirsiniz! Ekonomik alışverişin keyfini çıkarın!