Bankalardan müjde! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 10.000 TL kredi verecek!

Koronavirüs süreci devam ederken bankalardan yeni bir müjde geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank zorda kalan vatandaşlara uygun faiz oranları ile 10.000 TL kredi veriyor. 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi veren bu bankaların özellikleri neler olduğunu araştıran vatandaşlar bankalara başvuru yapacak.

Ziraat bankası kredisi

Esnek ödemeye sahip bankada 36 aya kadar vade imkanı sunarken kişisel veya mali teminat almaktadır. Banka, müşterisine ise hayat sigortası ürünü sunarken Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Türkiye’de Ziraat Bankası şubesi tarafından sağlanıyor. Hayat ve Emeklilik A.Ş. Ajans

Ziraat Bankası kredisi 10.000 TL kredi

Oran:% 1,54

Tutar: 3.781,36 TL

382,82 TL / Ay 13.833,86 TL

VAKIFBANK 10.000 KREDİ

Oran:% 1,54

Tutar: 3.781,36 TL

382,82 TL / Ay 13.833,86 TL

HALKBANK 10.000 KREDİ