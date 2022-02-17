Bankalardan müjde! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 10.000 TL kredi verecek!

Koronavirüs süreci devam ederken bankalardan yeni bir müjde geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank zorda kalan vatandaşlara uygun faiz oranları ile 10.000 TL kredi veriyor. 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi veren bu bankaların özellikleri neler olduğunu araştıran vatandaşlar bankalara başvuru yapacak.
Ziraat bankası kredisi
Ziraat Bankası kredisi 10.000 TL kredi
- Oran:% 1,54
- Tutar: 3.781,36 TL
- 382,82 TL / Ay 13.833,86 TL
VAKIFBANK 10.000 KREDİ
- Oran:% 1,54
- Tutar: 3.781,36 TL
- 382,82 TL / Ay 13.833,86 TL
HALKBANK 10.000 KREDİ
- Oran:% 1.60
- Tutar: 3.943,01 TL
- 387,31 TL / Ay 13.995,51 TL
Son Güncelleme: 17.02.2022 17:26