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Bankalardan müjde! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 10.000 TL kredi verecek!

Son dakika haberine göre üç büyük önemli banka vatandaşlara 10.000 TL kredi imkânı sunmaya hazırlanıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank salgın döneminde zorluk çeken vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Uygun faiz oranı ile kredi imkânı sunan bankaların detayları haberimizde

17 Şubat 2022 Perşembe 17:26
Bankalardan müjde! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 10.000 TL kredi verecek!
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Koronavirüs süreci devam ederken bankalardan yeni bir müjde geldi.  Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank zorda kalan vatandaşlara uygun faiz oranları ile 10.000 TL kredi veriyor. 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi veren bu bankaların özellikleri neler olduğunu araştıran vatandaşlar bankalara başvuru yapacak.

Ziraat bankası kredisi

Esnek ödemeye sahip bankada 36 aya kadar vade imkanı sunarken kişisel veya mali teminat almaktadır. Banka, müşterisine ise hayat sigortası ürünü sunarken Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Türkiye’de Ziraat Bankası şubesi tarafından sağlanıyor. Hayat ve Emeklilik A.Ş. Ajans

Ziraat Bankası kredisi 10.000 TL kredi

  • Oran:% 1,54
  • Tutar: 3.781,36 TL
  • 382,82 TL / Ay 13.833,86 TL

VAKIFBANK 10.000 KREDİ

  • Oran:% 1,54
  • Tutar: 3.781,36 TL
  • 382,82 TL / Ay 13.833,86 TL

HALKBANK 10.000 KREDİ

  • Oran:% 1.60
  • Tutar: 3.943,01 TL
  • 387,31 TL / Ay 13.995,51 TL

 



Son Güncelleme: 17.02.2022 17:26
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıHalkBankVakıfBankKredi10.000 TL
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