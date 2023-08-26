Bankalardan ihtiyaç, konut, taşıt kredisi çekecekler aman dikkat! TCMB darmaduman etti

Faiz oranları belirlendi! Dolar ve altın düşüşte! Kredi kartı faiz oranı yüzde kaç olacak? Nakit çekim faiz oranı ne kadar? İşte tüm detaylar... Ticari kredi faiz üst limiti is

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklenen açıklaması sonucunda, ekonomik gelişmelerde önemli değişiklikler yaşandı. Politika faizinde yapılan şahin artış, finansal piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. İşte son dakika gelişmeleri:

Merkez Bankası'nın politika faizindeki yüzde 17.5'ten yüzde 25'e yapılan büyük artışın ardından finansal piyasalarda hareketlilik yaşandı. Dolar ve altın fiyatları, 750 baz puanlık bu faiz artışı sonrasında düşüşe geçti. Dolar kuru, 27.22 TL seviyesinden hızla 26.35 TL'ye geriledi. Benzer şekilde, Euro kuru da 29.54 TL'den 28.56 TL'ye çekildi. Ayrıca, gram altın fiyatı da 1680 TL'den 1623 TL'ye düştü.





Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek enflasyon ve faiz konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, enflasyonun olumsuz etkilerini giderecek adımlar atıldığını, otomobil ve emlak piyasalarında fiyatların dengelemeye başladığını belirtti. Faiz oranlarındaki düşüşün milleti rahatlatacağını ifade eden Erdoğan, gereken adımların yıl sonuna kadar atılacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Fiyat istikrarının öncelikleri arasında olduğunu belirten Şimşek, vatandaşları asılsız haberlere inanmamaları konusunda uyardı.

Merkez Bankası'nın yayınladığı faiz metni ise sıkılaşmanın süreceğine işaret etti. Kurul, mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi güçlendirme amacıyla faiz artırımına ek olarak kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edeceğini duyurdu.

Kredi ve kart faizleri ise belirlenen tarihten itibaren yükseltilmeye başlayacak. 1 Eylül tarihinden itibaren bankaların kredi faizleri ve kredi kartı faizleri artırılacak. Bu yeni düzenlemeye göre:

Kredi kartı faiz oranı aylık %2.81, yıllık %40.1 olacak.

Nakit çekim faiz oranı aylık %3.57, yıllık %53.2 olarak belirlendi.

Ticari kredi faiz üst limiti ise %56.3'e yükseltildi.

Özellikle kredi ve kart faizlerinin artırılacak olması, bireysel ve ticari borçlanma maliyetlerinin yükseleceği anlamına geliyor. Bu gelişmeler yakından takip edilirken, ekonomik durumun gelecekteki seyrine ilişkin belirsizlikler devam ediyor.