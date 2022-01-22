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Bankalar emekli müşterilere 625- 750-850 ve 1.000 TL veriyor! Promosyon fiyatları arttı

Son dakika haberine göre bankalar, emekli ücret alıcıları için yeni promosyon ücretlerini açıkladı. Yüksek fiyat sunan bankalar emeklilerin yüzünü güldürdü. İşte bankaların emekliler için belirlediği promosyon ücretleri haberimizde yer alıyor.

22 Ocak 2022 Cumartesi 16:53
Bankalar emekli müşterilere 625- 750-850 ve 1.000 TL veriyor! Promosyon fiyatları arttı
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Son dakika haberine göre emekli müşterilere artık daha iyi hizmet verilebilmesi için 3 yıllık sürenin dolması beklenmeden emekli müşteriler maaşlarını başka bankaya taşıyabilirler. Sadece banka aldıkları promosyon ödemesinin geri vermek zorunda kalabilir.

Bankalar kısa süre içerisinde peş peşe açıklama yaparken emeklilere, 625-750-850 ve 1.000 TL vereceğini açıkladı. Buna göre emekliler artık ücretlerini bir bankaya taşımak için 3 yıl beklemek zorunda kalmayacak. Emekli alıcılar ise bu süreçte extra ödeme alacak.  3 yıl bekleme süresi kalmadan artık emekli vatandaş bankadan taşınabilir ve diğer bankalara taşınabilir.

2021 Emekli maaş promosyonu kaç lira oldu?

Emekli vatandaşlar bu süreç içerisinde promosyonların ne kadar olduğunu merak ederken araştırmalara koyuldu. Bu ölçüler bankalara ve emekli maaşlarına göre değişiklik göstermektedir. En az 500 TL promosyon değeri ekstra ödemeler ise 2.500 TL ve üzeri kadar olabilir.  İşte son dakika bankaların açıkladığı promosyon ölçüleri

DENİZBANK Emekli maaş promosyonu kaç TL’dir?

  • 1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 675 TL
  • 1.500 TL – 2.500 TL emekli maaşı alanlar: 850 TL
  • 2.500 TL Üzerinde emekli maaşı alanlar: 1.000 TL

GARANTİ BBVA Emekli maaş promosyonu kaç TL’dir?

  • 1.500 TL emekli maaşı alanlar: 800 TL
  • 1.500 TL – 2.500 TL emekli maaşı alanlar: 1.000 TL
  • 2.500 TL Üzerinde emekli maaşı alanlar: 1.200 TL

İŞ BANKASI Emekli maaş promosyonu kaç TL’dir?

  • 1.500 TL emekli maaşı alanlar: 750 TL
  • 1.500 TL – 2.500 TL Emekli maaşı alanlar: 875 TL
  • 2.500 TL Üzerinde Emekli maaşı alanlar: 1.000 TL

YAPI KREDİ BANKASI Emekli maaş promosyonu Kaç TL’dir?

  • 1.500 TL Emekli maaşı alanlar: 1.000 TL
  • 1.500 TL – 2.500 TL Emekli maaşı alanlar: 1.250 TL
  • 2.500 TL Üzerinde Emekli maaşı alanlar: 1.500 TL

QNB FİNANSBANK Emekli maaş promosyonu Kaç TL’dir?

  • 1.500 TL Emekli maaşı alanlar: 850 TL
  • 1.500 TL – 2.500 TL Emekli maaşı alanlar: 1.100 TL
  • 2.500 TL Üzerinde Emekli maaşı alanlar: 1.300 TL

TEB Emekli maaş promosyonu Kaç TL’dir?

  • 1.500 TL Emekli maaşı alanlar: 500 TL
  • 1.500 TL – 2.500 TL Emekli maaşı alanlar: 625 TL
  • 2.500 TL Üzerinde Emekli maaşı alanlar: 750 TL

Promosyon ücreti nasıl alınır?

İlk maaşınız SGK’nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşı istediğiniz bankaya taşıma hakkına sahipsiniz. Bu taşıma sırasında ise bankalar 3 sene kendi bankalarında kalmayı şart koymaktadır. Böylece ikinci ay maaş promosyonlu olarak alınır.

Emekli promosyonu nedir?

Emekli promosyonu; maaşlarını bankalardan alan kişiler için gerekli bir uygulamadır.  Bankalarla emekli maaşı için anlaştıkları zaman kişiler 3 yıl kalma süresi şartı ile daha sonra emeklilere verilen ödemeye denir.

E-Devlet üzerinden banka değişikliği nasıl yapılır?

e-devlet üzerinden banka değişikliği bulunması için ilk olarak e devletin resmi intenet sayfasına giriş yapmanız gerekmektedir. Kimlik doğrulaması yapılmadıysa eğer ilk başta site sizi otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına götürür.

Kimlik doğrulanması için ilk olarak T.C kimlik numarası veya e-devlet şifresine ihtiyacınız bulunmaktadır.

Giriş yapılmasının ardından SGK sayfasına yönlendirilir ve buradan itibaren kişi hangi kurumdan emekliyse o kurumu tercih etmelidir. Karşınıza çıkan sayfa sonucunda kendinize ait temel bilgileri görebilirsiniz ve sol tarafta bulunan şube değişikliğine giderek yeni banka seçebilirsiniz. Daha sonra yaptığınız işlemleri onaylamak için güncelleme kısmına basınız.

 


Son Güncelleme: 22.01.2022 16:53
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Anahtar Kelimeler:
BankaPromosyonEmekliücret
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