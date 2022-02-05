Bankalar, 100.000 TL borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu!

Bankalardan vatandaşa müjdeli haber geldi. Borcu olan vatandaşlara, 100.000 TL borç kapatma kredisi, bankalar tarafından verilecek. Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar bu krediden yararlanabilecek ve borçlarını ödeyebilecek. Vatandaşın borcuna göre verilecek olan bu kredi, 100.000 TL’ye kadar çıkabilecek. 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredi, vatandaşın borcunu ödemesini sağlayacak. Borç kapatma kredisinden faydalanmak için gereken şartlardan bir tanesi, vatandaşın borçlarının ihtiyaç kredisi olması. Konut kredisi veya taşıt kredisi borcu olan vatandaşlar, bu kampanyadan yararlanamayacak. Peki, hangi bankalar bu krediyi verecek?

Şekerbank

Borç kapatma kredisi veren bankalardan bir tanesi Şekerbank. Kamu destekli olan bu banka, vatandaşa borç kapatma kredisi verecek. En yakın Şekerbank şubesine giderek, kimlik ve gelir belgenizle bu krediye başvurabilir, başvurunuz onaylanması halinde bu krediden yararlanabilirsiniz.

QNB Finansbank

Denizbank

Borç kapatma kredisi veren bir başka banka ise QNB Finansbank. Kredi notunuz 1100 ve üstündeyse en yakın QNB Finansbank şubesine giderek, kimlik ve gelir belgenizle başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylanması halinde bu krediden faydalanabilirsiniz.

Kredi notu uygun kişiler, Denizbank’tan da borç kapatma kredisi alabilirler. Özellikle emekli maaşını Denizbank’tan alan emekliler, düşük faizle bu krediden yararlanabilirler. Kimlik ve gelir belgenizle en yakın Denizbank şubesine giderek başvuru yapabilir, başvurunuz onaylanması halinde bu krediyi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Borç kapatma kredisi veren son banka ise Ziraat Bankası. Düşük faiz oranıyla borç kapatma kredisini Ziraat Bankası’ndan da alabilirsiniz. Kimlik ve gelir belgenizle en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek başvuru yapabilir, başvurunuz onaylanması halinde bu krediden faydalanabilirsiniz.