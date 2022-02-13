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Bankadan Kimlikle 20.000 TL ile 100.000 TL Arasında kredi verilecek

Bankalar tarafından yapılan son dakika açıklamaları ile sadece kimlik kartı ile 20.000 TL ile 100.000 TL arasında kredi verileceği duyuruldu. Açıklamalar sonrasında pek çok vatandaş kredi veren bankaları araştırmaya başladı.

13 Şubat 2022 Pazar 01:21
Bankadan Kimlikle 20.000 TL ile 100.000 TL Arasında kredi verilecek
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Bankalar tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte sadece kimlik kartları ile bankalar giden vatandaşlara 20.000 – 100.000 TL arasında kredi verileceği belirtildi. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi kimlik kartı ile kredi almanın şartlarını araştırmaya başladı.

Yüksek limitli kredi veren bankalar ve fırsatları

Bankalar tüm müşterilerine aynı kredi faiz oranlarını kullansa da bazı durumlarda kredi faiz oranları yeniden belirlenmektedir. Kredi limitlerine göre de değişebilen kredi faiz oranları aynı zamanda müşterinin kredi notuna da göre de ek avantajlar sağlayabilmektedir.

Limitli kredi veren bankalar

Özellikle salgın döneminde büyük zorluklar yaşayan vatandaşlara destek olmak isteyen bankalar kredilerini duyurmaya devam ediyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA 36 ay vadeli olarak 100.000 TL kredi veren bankalardan birisi olurken gelir belgesi ve kimlik kartı ile başvuru yapılabileceği açıklandı.

QNB Finansbank

Müşterilerine 70.000 TL’ye kadar kredi desteği sağlayan Finansbank 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli kredi desteklerine devame diyor.

İş Bankası

50.000 TL’ye kadar müşterilerine kredi desteği sağlayan İş Bankası 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli kredi desteği sağlamaktadır.

Burganbank

65.000 TL’ye kadar kredi desteği sağlanmaktadır. 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak alınan krediler için banka ve dijital bankacılığa yapılan başvurular kabul edilmektedir.

Aktifbank

85.000 TL’ye kadar kredi desteği sağlayan Aktifbank’ta 36 ay vade 3 ay kredi ötelemesi ile müşterilerine destek sağlamaktadır.

 



Son Güncelleme: 13.02.2022 01:21
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Banka20.000 TL100.000 TLKrediKimlik Kartı
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