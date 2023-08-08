Bakanlık kesenin ağzını açtı! Dar gelirlilere tek koşulla 3.570 TL nakit yardımı geliyor

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları, maddi sıkıntı yaşayan ailelere yönelik düzenli olarak yapılan ödemelerdir ve özellikle çocukların eğitimine destek amacı taşımaktadır. Bu yardım programı, ihtiyaç sahibi ailelerin başvuruları halen kabul edilmektedir. SED Hizmeti çerçevesinde, eğitim ihtiyacı olan aileler desteklenmektedir.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak çocuklarının eğitim ve bakımı için geçici bir dönem sağlanan ekonomik yardımlardan biridir. Bu SED destek ödemeleri, düzenli olarak her ay gerçekleştirilmekte olup başvuruları hala devam etmektedir. Bu destek hizmeti, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam koşullarını iyileştirme ve çocukların eğitimine katkı sağlama amacını taşımaktadır.

YAPILAN ARTIŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların okul ve diğer masraflarını karşılamak için ihtiyaç sahibi ailelere verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 oranındaki zamla arttığını duyurdu.

Bu doğrultuda, önceki dönemde 3.038 lira ödeme alan bir aile, yeni zam oranıyla birlikte 3.571 lira ödeme almaya hak kazanacak.





BAŞVURU KOŞULLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal hizmet kuruluşlarında bakım tedbiri kararı alınarak bakılan ve desteklendikleri takdirde aileleri veya yakınlarıyla yaşayabilecek durumdaki çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle korunmaya muhtaç hale gelebilecek durumda olan ve bakım tedbiri kararı alınmamış olan çocuklar, desteklenmedikleri takdirde aileleri veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

Bakım tedbiri kararı alınmasına rağmen yaş sınırlarını dolduran ve sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılan, iş ve meslek edinme kurslarına veya eğitimlere katılan gençler veya iş sahibi olamayacak durumda olan gençler.

Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza sonucu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma düşen veya hayati tehlike arz eden durumlarla karşılaşan çocuklar.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirilmekte olup, uygun görülen ailelere destek sağlanmaktadır.