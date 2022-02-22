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Araç kredisi alabilmek için şartlar nelerdir?

Kredi imkânı birçok şeye verilebilmektedir. Peki, bu krediler neden araba sahibi olmak isteyenlerde verilmesin. Kredi ile araç nasıl alınır?

22 Şubat 2022 Salı 04:13
Araç kredisi alabilmek için şartlar nelerdir?
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Araba almak isteyen kişiler bankaya başvurmadan önce şu şartı bilmelidir ki kişinin sadece düzenli ödeyip yapıp yapmayacağıdır. Eğer bu durumu bankaya açıklayın ispat edebilirlerse diğer başka bir şartın önceliğini düşünmeden bankadan araba kredisi alabilirler. Burada yapılan ince bir inceleme sonucunda kişinin kredi almak için tüm bireysel verileri inceleyip yani siciline bakılıp kredi imkanı sunulmaktadır. Öneğin araç kredisine başvurmuş kişinin daha önce herhangi bir ödenmemiş faturaları bulunuyorsa bu banka için olumsuz bir yöndür. Bundan dolayı kişiye kredi verilmeyebilir.

Taşıt kredisi herkese çıkar mı?

Yukarıdaki bahsettiğimden farklı olarak bir de kişinin işletme mi yoksa kendine özel araç mı almak istediğidir. Bu iki durum karşılaştırıldığında ikisi de farklı bir yönde Kredi imkanı sunar. Eğer alacağınız araba ticari iş için uğraşılacak bir araçsa. Bankanın ticari kredi uyguladığı vade faiz oranları ve şartları ile tüketilen kullanıcı bireysel taşıt kredisinde ki farklılıklar vardır. Bunlar genel anlamda vade ve faiz seçenekleri gibi değişimler öne çıkmaktadır.

Araç kredisi almak için şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Taşıt kredisini alacak kişinin sosyal güvencesi olmalı ve en az 6 aylık bir süreci tamamlıdır.

Kazancın en az 6 aylık maaş bordrosu gereklidir.

Kredi notu bankanın belirlediği kredi notu ile uyuşmamaktadır konuşmalıdır.



Son Güncelleme: 22.02.2022 04:13
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