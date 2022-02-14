Analık Parası Nasıl Alınır? Kimler Analık Parası Alabilir? Şartları Nelerdir?

Analık iş görmezliği olarak da adlandırılan Analık parası, belli şartları sağlayan kadınlara doğum nedeniyle SGK’dan ödenen bir ödenek türüdür. Analık parası hakkında merak edilen detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

Analık parası (doğum raporu parası) nedir?

Bu ödeme sigortalı olarak çalışan ya da bağkur ödeyen kadınlara yönelik doğum öncesi ve doğum sonrası şeklinde ödenen destektir. Bu süre boyunca sigortalılar için işverenleri maaş ödememektedir. Maaş ödemesi SGK tarafından yapılır.

Analık parası nasıl alınır? Şartlar nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen analık geçici iş göremezlik ödemesinden yararlanabilmeniz için bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. İşte şartlar;

Doğum tarihinden önceki son 1 yıl içerisinde en az 90 gün sigorta ya da bağkur priminizin yapılmış olması gerekir.

Aktif çalışan olmanız ya da aktif bağkurlu olmanız gerekir.

Bağkur kapsamında iseniz son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcunuz bulunmamalıdır.

En geç 32. haftaya kadar doğum öncesi raporu almanız ya da 37. haftaya kadar çalışabilir raporu almanız gerekmektedir.

Bahsettiğimiz tüm bu şartlar sağlansa bile Doğum iznindeyken işten ayrılan kadınlara işten ayrılış tarihinden sonraki 9. güne kadar ödeme yapılmaktadır.

Analık ödemesi hesaplama

Analık parası brüt kazanca göre değişiklik gösterir. Hesaplama, doğumdan önceki son 3 aylık brüt kazanç ve son 3 aylık toplam gün sayısı esas alınarak yapılmaktadır. Toplam brüt kazanç toplam gün sayısına bölünür. Çıkan sonucun 2/3’ü bir günlük analık rapor parası olarak ödenir. Tekil gebeliklerde 112 günlük, çoklu gebeliklerde ise (ikiz, üçüz gibi) toplamda 126 günlük ödeme yapılır.

Analık parası nasıl sorgulanır?

Analık parasının ödenip ödenmediği, ödenme tutarı ve bankaya gönderilme tarihi e- devlet aracılığıyla sorgulanabilir. E-devlet sistemine analık raporu sorgulama sonucu yazarak ulaşabilirsiniz.

http://www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapınız.

Ardından SGK-4A/4B İş göremezlik Ödemesi Görme menüsüne tıklayarak analık iş göremezlik ödeneği sorgulaması yapabilirsiniz.

Doğum rapor parası sorgulama: https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme

“Analık parası emanete alındı” ne demek?

E-devlet üzerinden yaptığınz sorgulama sonucunda rapor paranız emanete alındı ibaresi ekrana gelebilir. Bunun nedeni ise SGK ödemenizi PTT’ye gönderir. Sizin bu ödemeyi almak için, ödemenin PTT’ye gönderildiği tarihten sonra 2 aylık süreniz bulunur. Bu iki aylık sürede ödemenizi almazsanız ödeme Sosyal Güvenlik Kurumu emanet hesaplarına geri döner.

Bu ödemeyi almak için aşağıda anlattığımız şekilde banka hesabı tanımlaması yapmanız gerekmektedir. Banka hesabınız tanımlandıktan sonra en geç 1 hafta içinde ödemeniz hesaba gönderilecektir.

Gebelik rapor parası ne zaman ödenir?

Bu ödeme SGK tarafından parça parça ödenmektedir. Analık iş göremezlik parasını almak için raporun tamamlanmasını beklemeniz gerekmemektedir..

İşveren kısmi olarak çalışmazlık girişi yaparsa ödemeniz de parça parça yapılır. İşveren çalışmadığınıza dair bildirimi SGK’ya elektronik ortamda yapmalıdır. Bildirimin ardından raporun ödenme süresi ortalama 10-15 gündür. Kısmi onay var ise işveren onayından sonra ödeme yapılması için SGK’ya bildirim yapmalısınız.

Analık iş göremezlik parası nereye yatar?

SGK şahıs ödemeleri sisteminde tanımlı olan banka hesabınız yoksa ödemeniz PTT’ye gönderilmektedir. Kimliğiniz ile birlikte herhangi bir PTT şubesinden ödemenizi alabilirsiniz. Ancak banka hesabınız varsa oaradan çekmek de mümkündür. Bunun için:

http://www.turkiye.gov.tr adresine tıklayarak T.C. numaranız ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Ardından SGK-Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama menüsüne gidin.

Buradan banka hesabınızı tanımlayabilir ve ödemenizi bankadan alabilirsiniz.

37. hafta çalışamaz raporu ne zaman alınır?

Eğer 32.haftada çalışabilir raporu aldıysanız bu durumda doğum olana kadar yeniden rapor almanıza gerek yoktur.

Çalışmayan annelerin doğum parası ne kadardır?

Herhangi bir işte sigortalı çalışmayan ya da bağkurlu olmayan kadınlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olarak doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır. 2020 yılı itibarıyla ödenen yardım tutarları ;

1. çocuk için 300,00 TL,

2. çocuk için 400,00 TL,

3.çocuk için ise 600,00 TL olarak ödeme yapılır.

Doğum öncesi çalışabilir raporu onaylaması nasıl yapılır?

Doğumdan sonra doğum öncesi izin başlama tarihi ile doğum tarihine kadar geçen süre için vizite uygulaması üzerinden çalışmazlık onayı yapılabilir.