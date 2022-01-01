Algo coin ne? Nasıl alınır?

Kripto para birimi olan ve bir akademisyen tarafından piyasaya bırakılan Algo coin, şimdilerde çok tutulmaya başladı. Bizde sizler için Algo coin hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

İşlemleri hızlandırmada kullanılan birim olarak tercih edilir. 2019'da ortaya çıktı. Cebinde belirli miktar para olanlara verilen bir cüzdan olarak belirlenen araçtır. Temsili tokenlerin oluşumunu sağlar.

Çeşitli yatırımcılara da kucak açan sistemde alıcılara yer vardır.

Bilgisayar bilim dünyasında ödüle layık görülerek 2012 yılında Turing ödülünün sahibi olmuştur.

Singapur merkezli bir kuruluştur. 500'den fazla kuruluşla bağlantısı vardır. Halka açık olarak teknolojik gelişmelerle birlikte takip edilir.