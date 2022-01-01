İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
Son Dakika
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına...
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller için kademeli tarife geliyor..
Son Dakika
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller...
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları 28 liraya geriledi
Son Dakika
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları...
Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?
Son Dakika
Dolar düşünce market ürünlerinde de...

Algo coin ne? Nasıl alınır?

Kripto para birimidir. Piyasaya bir akademisyen tarafından getirilmiştir. Algo coin ne? Algo coin nasıl alınır? Kripto para dünyasını merak edenler için Algo coin hakkında her şey haberimizde yer alıyor. İşte detaylar..

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:01
Algo coin ne? Nasıl alınır?
Takip Et:

Kripto para birimi olan ve bir akademisyen tarafından piyasaya bırakılan Algo coin, şimdilerde çok tutulmaya başladı. Bizde sizler için Algo coin hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. 

İşlemleri hızlandırmada kullanılan birim olarak tercih edilir. 2019'da ortaya çıktı. Cebinde belirli miktar para olanlara verilen bir cüzdan olarak belirlenen araçtır. Temsili tokenlerin oluşumunu sağlar. 

Çeşitli yatırımcılara da kucak açan sistemde alıcılara yer vardır. 

Bilgisayar bilim dünyasında ödüle layık görülerek 2012 yılında Turing ödülünün sahibi olmuştur. 

Singapur merkezli bir kuruluştur. 500'den fazla kuruluşla bağlantısı vardır. Halka açık olarak teknolojik gelişmelerle birlikte takip edilir. 

  • Coinbase
  • Binance
  • OKEx
  • Kraken
  • Huobi gibi popüler platformlar üzerinden alınır. 

Son Güncelleme: 01.01.2022 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AlgoCoinNasıl Alınır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet destekli stajyer maaşına nasıl başvurulur?
Devlet destekli stajyer maaşına nasıl başvurulur?
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yardımına nasıl başvuru yapılır?
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yardımına nasıl başvuru yapılır?
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarına nasıl başvurulur?
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarına nasıl başvurulur?
Belediyelerin yardımlarına kimler başvurabiliyor?
Belediyelerin yardımlarına kimler başvurabiliyor?
KOSGEB hangi sektörlere hibe destek kredisi veriyor?
KOSGEB hangi sektörlere hibe destek kredisi veriyor?
Esnaf, memur ve emekliler için müjde! Erdoğan açıkladı
Esnaf, memur ve emekliler için müjde! Erdoğan açıkladı

Popüler Haberler

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 1 Ocak 2022 Cumartesi Instagram giriş sorunu
Hafta sonu 2 Ocak 2022 Pazar açık noter var mı? 2 Ocak 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ocak 2022 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Algo coin ne? Nasıl alınır?
1 Ocak 2022 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 1 Ocak 2022 Cumartesi
The Final Girls filminin hikayesi nedir, oyuncuları kimlerdir?
Girişimci kadınlara destek veren kurumlar nelerdir?
Ek Göstergesi Olmayan memurlar ne kadar emekli maaşı ve emekli ikramiyesi almaktadır?
Devlet destekli stajyer maaşına nasıl başvurulur?
KOSGEB'in desteklerine nasıl başvuru yapılır?
Sistem Analisti (BT) ne iş yapar? Sistem Analisti maaşları ne kadar?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi Barbaros Hayrettin Paşa ( Ulaş Tuna Astepe ) kimdir?
Motorlu Araç Tamircisi maaşı ne kadar?
Netflix Beckett filminin konusu nedir? Beckett filmi oyuncuları kimler?
Belediyelerin yardımlarına kimler başvurabiliyor?
Kurtlarla Yaşam belgesel filminin konusu nedir?
Sen Çal Kapımı dizisinden sevenlerini üzecek haber geldi ££
Devlet misafirhaneleri konaklama ve yiyecek ücretleri
The Souvenir (Hatıra) filmi konusu ve fragmanı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.