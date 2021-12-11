Aidatsız kredi kartı veren bankalar hangileridir?

Günümüzde kredi kartı kullanmayan insan neredeyse yoktur. Ekonomik şartlar ve kişisel ihtiyaçlar nedeniyle insanlar kredi kartı kullanmak zorunda kalabiliyor. Tek bir kart yerine birden fazla kredi kartı tercih edilmektedir.

Kredi kartlarının yıllık bir ücreti olduğu için kart sahipleri bütün kartları için yıllık kart ücreti ödemek zorunda kalıyor. Bazı bankalar tarafından yıllık kart ücreti ödemekte zorluk yaşayan kişiler için aidatsız kredi kartı sunulmaktadır.

2021 yılında aidatsız kredi kartı veren bankaların güncel listesi sayesinde kişiler kendilerine uygun bankayı tercih edebiliyor.

Hangi banka aidatsız kredi kartı verir?

Birden fazla kart kullanan kişiler, yıllık ücreti ödemekte zorluk yaşıyor. Bu sebeple kredi kartı kullanıcıları için yıllık ücretsiz kredi kartı veriliyor.

Aidatsız kredi kartı veren bankalar

İş Bankası

Ziraat Bankası

Yapı Kredi Bankası

Akbank

Garanti BBVA

Vakıfbank

Halkbank

QNB Finansbank

HSBC

ING Bank

Denizbank

Kuveyt Türk

İş Bankası aidatsız kredi kartı başvurusu nasıl yapılıyor?

İş Bankası, Maximum adlı kredi kartı ile hizmet veriyor. Bu kartın yıllık ücret ödemesi yoktur. Kartı almak için şubeye başvuruda bulunmalısınız.

Banka müşterisi değilseniz öncelikle şubeye giderek kayıt oluşturmalısınız. İş Bankası müşterisi iseniz yıllık ücretsiz kredi kartına başvuru yapabilirsiniz.

Başvuruda bulunmak için:

Size en yakın İş Bankası şubesine giderek görevliye başvuruda bulunmak istediğinizi belirtin. Kimliğiniz yanınızda olsun.

Sms ile başvurmak için ise 4402’ye AIDATSIZ yazıp boşluk bırakarak kimlik numaranızı yazmanız yeterli olur.

Bankadan onay mesajı aldığınız anda kartınızı kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası aidatsız kredi kartına nasıl başvuruluyor?

Ziraat Bankası, vatandaşların taleplerine göre birçok kredi kartı seçeneği sunuyor. Bu taleplerden birisi de yıllık ücret ödemeden kredi kartı sahibi olmaktır. Ziraat Bankası, banka kart Combo ile yıllık ücret talep etmez.

Bank kart Combo ile yıllık ücretsiz kredi kartı başvurusu için:

İlk olarak Ziraat Bankası müşterisi olmanız gerekir. Bunun için şubeye gidebilir veya resmi siteden başvuruda bulunabilirsiniz.

Ardından şubeye gitmeye gerek kalmadan cep telefonundan başvuru yapmak mümkündür. Telefonunuzdan COMBO yazarak boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazıp 4757’ye kısa mesaj gönderin.

Başvuru talebinizi alan Banka, size geri dönüş yapacaktır. Başvurunuz onaylanırsa kredi kartınız kullanıma açılır ve yıllık ücret ödemezsiniz.

Yapı kredi aidatsız kredi kartına nasıl başvuruluyor?

World Eko Kart ile aidatsız kredi kartı kullanabilirsiniz. Karta başvurmak için, size en yakın şubeye gidebilirsiniz.

Yapı kredi resmi sitesinden kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. Daha sonra Başvurular alanından Kart Talepleri kısmından World Eko Kart başvurusuna tıklayınız.

Sms ile başvurmak için WORLD yazıp boşluk bırakarak kimlik numaranızı yazın. Ardından 4707’ye kısa mesaj gönderin.

İntenetten anında başvuruda bulunacak kişilerin banka müşterisi olması gerekmez. Yapı kredi sitesine girerek, Kredi Kartı Başvurusu bölümünden talep oluşturmanız mümkün.

Müşteri hizmetleri ile başvuruda bulunmak için 444 0 444’ü arayarak menüden 5 ve 1’i seçerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Akbank aidatsız kredi kartına nasıl başvuruluyor?

Yıllık ücret almayan bankalardan birisi olan Akbank, Axess Free Kart ile hizmet sunmaktadır. Bu karta başvuruda bulunmak için:

Müşteri hizmetleri aranmalıdır. 444 25 25 hattını arayarak işleminizi yapabilirsiniz.

Sms ile başvurmak isteyen kişilerin FREE yazıp boşluk bırakarak kimlik numarasını yazıp 5990’a kısa mesaj göndermesi yeterlidir.

Garanti BBVA aidatsız kredi kartına nasıl başvuruluyor?

Bonus Flexi kartı, aidatsızdır. Garanti BBVA müşterisi değilseniz size en yakın şubeye gitmeniz gerekmektedir.

Banka müşterisi olduktan sonra karta başvurmak için:

Şubeye gidebilirsiniz.

Telefonunuza BFLEXI yazıp boşluk bırakarak kimlik numaranızı yazın. Ardından 3340’a kısa mesaj gönderin.

İşlemlerin ardından banka size geri dönüş sağlayacaktır.

Vakıfbank aidatsız kredi kartına nasıl başvuruluyor?

Express Card ve Tercih Kart aidatsızdır. Kartlara başvuruda bulunmak için:

Şubeye gidip görevli kişiyle konuşarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Vakıfbank resmi sitesine giriş yapmanız gerekir. Bireysel alanından Kartlar ve Kredi Kartları sayfasına gelerek başvuru yapacağınız kartı seçin. Açılan ekranda Hemen Başvur butonu olacaktır. Açılan ekrana bilgilerinizi girerek işlemi tamamlayın.

Halkbank aidatsız kredi kartına nasıl başvuruluyor?

Bu hizmeti, Halkcard sunmaktadır. Bu karta başvurmak için şubeye gitmeniz gerekir.

QNB Finansbank aidatsız kredi kartına nasıl başvuruluyor?

Bu hizmeti, Fix Kart Kredi Kartı sunmaktadır. Bu kartı banka kartı olarak da kullanmak mümkündür. Başvuruda bulunmak için:

QNB Finansbank resmi sitesine giriş yapılmalıdır. Daha sonra Kartlar alanından Fix Kart seçilir.

Hemen Başvur bölümüne kimlik numaranız ve cep telefonu numaranızı girmeniz gerekir.

HCBC aidatsız kredi kartına nasıl başvuruluyor?

Concept kredi kartı aidatsızdır. Başvurmak için birçok seçenek mevcuttur. Başvurmak için:

0850 211 0 111 numaralı hattı arayabilirsiniz.

Resmi siteye giriş yaparak talep edilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmalısınız.

Size en yakın şubeye gidebilir ve görevli kişiye talebinizi iletebilirsiniz. Kimliğiniz yanınızda olmalıdır.

ING Bank aidatsız kredi kartına nasıl başvuruluyor?

Light Kart aidatsızdır. Bankanın müşterisi değilseniz bu kartı alamazsınız. Size en yakın şubeye giderek veya intenet sitesi üzerinden müşteri olabilirsiniz.

Başvuruda bulunmak için:

Sadece telefon bankacılığı ile başvurabilirsiniz.

0850 222 0 600 numaralı telefon hattını arayınız.

Denizbank aidatsız kredi kartına nasıl başvuruluyor?

Net Kart ile yıllık ücret ödemeden kredi kartı kullanabilirsiniz. Başvuruda bulunmak için:

İntenet bankacılığı

MobilDeniz uygulaması

DenizKartım uygulaması

ATM

0850 222 0 800 numaralı hat

Sms ile başvuru için NET yazıp boşluk bırakarak kimlik numaranızı 3280’e yollamanız gerekir.

Kuveyt Türk aidatsız kredi kartına nasıl başvuruluyor?

Sağlam Nakit Kart kredi kartı aidatsızdır. Başvuruda bulunmak için şubeye gitmeniz gerekmektedir.