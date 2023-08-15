Acil toplu para arayana Vakıfbank'tan müjde var! Başvuru şartını sağlayana anında 50.000 TL!

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından VakıfBank, finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekli ve sigortalı bireyler için cazip bir fırsat sunuyor. Banka tarafından duyurulan yeni kampanya kapsamında, uygun faiz oranlarıyla 20.000 TL ile 50.000 TL arasında ihtiyaç kredisi imkanı sunulacak.





VakıfBank'ın sunduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyası, hem emeklilere hem de sigortalı çalışanlara yönelik olarak tasarlanmıştır. Başvuru yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlayan bu kampanya, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. Banka şubesine gitme zorunluluğu olmadan, aynı gün içinde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Kampanya kapsamında, 36 ay vadeli ve 20.000 TL ile 50.000 TL arasında değişen kredi tutarlarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, özellikle emeklilere yönelik olarak belirli maaş katlarına kadar ihtiyaç kredisi ödemeleri sunulmaktadır. Eğer 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanırsanız, ödemelerinizi 3 ay erteleyebilme seçeneği de bulunuyor. Koşulları sağlayan hızlıca başvurabilecek! Bu fırsatı kaçırmayın...