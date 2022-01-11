7143 borç yapılandırma kapsamında kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?

Vergi 7143 yapılandırma ödemesi nasıl yapılır?

Vergi 7143 yapılandırmada borçlarınızı;

Vergi dairesis vezneleri,

Analşamlaı banka şubeleri,

Kredi kartı ile interaktif vergi daireleri üzerinden ödeyebiilirsiniz.

Yazımızda yapılandırılmş vergi borçlarını ödemenin kolay yollarını sizlere anlatacağız. Kredi kartı ile yapılandırma nasıl ödenir sorusunun cevabını detaylı şekilde anlattık.

Vergi borcu yapılandırma 7143 kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?

Yapılandırmayla beraber kyk borçlarınızı, mtv, tüm vergi borçlarınızı ve traafik cezası intenet vegi dairesi aracılığıla basit bir şekilde ödeyebilirsiniz. Kredi kartını kullanarak yapılandırma yapmak için yapmanız gereken adımlar şunlardır;

https://intverg.gib.gov.tr/ adresinden vergi dairesine giriş sağlayarak T.C. kimlik ve e-devlet şifrenizi girerek sisteme giriş sağlayın.

İntenet vergi dairesi sistemi üzerinde bulunan Borç Sorgulama ve Ödeme menüsüne gidin.

Daha sonra orç Sorgulama ve Ödeme menüsünde bulunan Ypılandırılmış Vergi borcu Sorgulama ve Ödeme menüsünü seçin.

Açılan sayfada "Vergi Türü: 7143 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılmış Borçlar" kısmını seçerek devam edip 7143 yapılandırma ödemenizi tamamlayabilirsiniz.

7143 vergi yapılandırma sorgulaması nasıl yapılır?

Vergi borcu sorgulama işlemi için de yularıdaki işlemleri takip ederek aynı menüye erişim yapabilirsiniz. Bu yol ile takip ve sorgulama işlemlerinizi yapabilir, taksitlerinizi de görüntüleyebilirsiniz. SGK borçları için böyle bir imkan yokturç SGK kalan borçlarınız ve sorgulama gibi işlemleriniz için SGK'ya uğramanız gerekmektedir.

Vergi yapılandırma ödemezsem ne olur?

Yapılandırlmış olduğunuz vergi borçlarınızı yapılandırmadan yararlanmanız için ödemeniz borç ödemesini düzenli şekilde yapmalısınız. Bir takvim senesi içinde en fazla iki yapılandırma taksidini aksatabilirsiniz. İkiden fazla aksatma yaşanması durumunda ya da ödeme yapılmaması durumunda yapılandırma bozulur.

Yapılandırması bozulan vergi borcu nasıl ödenir?

Yapılandırma bozulması durumunda ödemiş olduğunuz borçlar kadar yapılandırmadan yararlanmış olursunuz diğer kalan kısımlar için da bozularak gecikme zammı ve faizi dahil edilerek tekrar hesaplanır. Bu borçların e devlet üzerinden interaktfi vergi dairesine giriş yaparak detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Geçmiş yapılandırmanız bozuldu ise tekrar yapılandırma düzenmelesi le borçlarınızı yapılandırabilirsiniz.

7143 yapılandırma ödeyemiyorum ne yapmalıyım?

Ödeme gerçekleştirememenizin iki türlü sebebi olabilir. İlki sitemden dolayı ikincisi de düzenli ödeme yapmadığınız için ihlalden kaynaklı bir neden olabilir. Böyle bir sorunun neden yaşandığını öğrenmek için SGK veya vergi dairesine uğramanızı öneririz.

7143 yapılandırma ödemesi yapılan bankalar

SGK ve Vergi Dairesi'nin anlaşmalı olduğu bankalarla yapılandırma işlerinizi gerçekştirebilirsiniz. Genellikle tüm bankaların ödeme seçeneği bulunmaktadır fakat şube ağı bakımından geniş olan ve yapılandırma ödemesi gerçekleştirebileceğiniz ana bankalar şunlardır;

Akbank

Denizbank

PTT

Ziraat Bankası

Vakıf Bank

Halk Bankası

T. İş Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

TEB

Kuveyt Türk

Garanti

7143 yapılandırma bozuldu ne yapmalıyım?

Yapılandırma işlemi yapıldıktan sonra

Bir takvim senesinde ikiden fazla taksidi geç öeme ya da hiç ödememe durumunda,

Cari dönem vergi ve ya SGK borçlarından ikiden fazla aynı zamanında ödemezseniz,

yapılandırmanız bozulmuş olur. SGK yapılandırılmasında yalnızca cari dönem borçlarınıza yönelik bir ihlal olmuş ve bozulma yaşanmışsa SGK merkezine giderek dilekçe ile düzeltebilirsiniz.Vergi yapılandırmanız da bozulma varsa zaman kaybetmeden vergi dairesine müraacat ederek düzeltme seçeneği hakkında ilgi alabilirsiniz.