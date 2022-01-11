İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

7143 borç yapılandırma kapsamında kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?

7143 borç yapılandırması kapsamında kredi kartı ile borç ödemek mümkün. Hem SGK hem vergi borçları için geçerli olan taksitli ödeme ile pek çok ödeme seçeneği sunulmakta. Peki 7143 vergi borcu ödemesi ve 7143 SGK yapılandırma borç ödeme işlemleri için ne yapmak gerekir? İşte detaylar...

11 Ocak 2022 Salı 15:28
7143 borç yapılandırma kapsamında kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?
Takip Et:

Vergi 7143 yapılandırma ödemesi nasıl yapılır?

Vergi 7143 yapılandırmada borçlarınızı;

Vergi dairesis vezneleri,

Analşamlaı banka şubeleri,

Kredi kartı ile interaktif vergi daireleri üzerinden ödeyebiilirsiniz.

Yazımızda yapılandırılmş vergi borçlarını ödemenin kolay yollarını sizlere anlatacağız. Kredi kartı ile yapılandırma nasıl ödenir sorusunun cevabını detaylı şekilde anlattık.

Vergi borcu yapılandırma 7143 kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?

Yapılandırmayla beraber kyk borçlarınızı, mtv, tüm vergi borçlarınızı ve traafik cezası intenet vegi dairesi aracılığıla basit bir şekilde ödeyebilirsiniz. Kredi kartını kullanarak yapılandırma yapmak için yapmanız gereken adımlar şunlardır;

https://intverg.gib.gov.tr/ adresinden vergi dairesine giriş sağlayarak T.C. kimlik ve e-devlet şifrenizi girerek sisteme giriş sağlayın.

İntenet vergi dairesi sistemi üzerinde bulunan Borç Sorgulama ve Ödeme menüsüne gidin.

Daha sonra orç Sorgulama ve Ödeme menüsünde bulunan Ypılandırılmış Vergi borcu Sorgulama ve Ödeme menüsünü seçin.

Açılan sayfada "Vergi Türü: 7143 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılmış Borçlar" kısmını seçerek devam edip 7143 yapılandırma ödemenizi tamamlayabilirsiniz.

7143 vergi yapılandırma sorgulaması nasıl yapılır?

Vergi borcu sorgulama işlemi için de yularıdaki işlemleri takip ederek aynı menüye erişim yapabilirsiniz. Bu yol ile takip ve sorgulama işlemlerinizi yapabilir, taksitlerinizi de görüntüleyebilirsiniz. SGK borçları için böyle bir imkan yokturç SGK kalan borçlarınız ve sorgulama gibi işlemleriniz için SGK'ya uğramanız gerekmektedir.

Vergi yapılandırma ödemezsem ne olur?

Yapılandırlmış olduğunuz vergi borçlarınızı yapılandırmadan yararlanmanız için ödemeniz borç ödemesini düzenli şekilde yapmalısınız. Bir takvim senesi içinde en fazla iki yapılandırma taksidini aksatabilirsiniz. İkiden fazla aksatma yaşanması durumunda ya da ödeme yapılmaması durumunda yapılandırma bozulur.

Yapılandırması bozulan vergi borcu nasıl ödenir?

Yapılandırma bozulması durumunda ödemiş olduğunuz borçlar kadar yapılandırmadan yararlanmış olursunuz diğer kalan kısımlar için da bozularak gecikme zammı ve faizi dahil edilerek tekrar hesaplanır. Bu borçların e devlet üzerinden interaktfi vergi dairesine giriş yaparak detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Geçmiş yapılandırmanız bozuldu ise tekrar yapılandırma düzenmelesi le borçlarınızı yapılandırabilirsiniz.

7143 yapılandırma ödeyemiyorum ne yapmalıyım?

Ödeme gerçekleştirememenizin iki türlü sebebi olabilir. İlki sitemden dolayı ikincisi de düzenli ödeme yapmadığınız için ihlalden kaynaklı bir neden olabilir. Böyle bir sorunun neden yaşandığını öğrenmek için SGK veya vergi dairesine uğramanızı öneririz.

7143 yapılandırma ödemesi yapılan bankalar

SGK ve Vergi Dairesi'nin anlaşmalı olduğu bankalarla yapılandırma işlerinizi gerçekştirebilirsiniz. Genellikle tüm bankaların ödeme seçeneği bulunmaktadır fakat şube ağı bakımından geniş olan ve yapılandırma ödemesi gerçekleştirebileceğiniz ana bankalar şunlardır;

Akbank

Denizbank

PTT

Ziraat Bankası

Vakıf Bank

Halk Bankası

T. İş Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

TEB

Kuveyt Türk

Garanti

7143 yapılandırma bozuldu ne yapmalıyım?

Yapılandırma işlemi yapıldıktan sonra 

Bir takvim senesinde ikiden fazla taksidi geç öeme ya da hiç ödememe durumunda,

Cari dönem vergi ve ya SGK borçlarından ikiden fazla aynı zamanında ödemezseniz,

yapılandırmanız bozulmuş olur. SGK yapılandırılmasında yalnızca cari dönem borçlarınıza yönelik bir ihlal olmuş ve bozulma yaşanmışsa SGK merkezine giderek dilekçe ile düzeltebilirsiniz.Vergi yapılandırmanız da bozulma varsa zaman kaybetmeden vergi dairesine müraacat ederek düzeltme seçeneği hakkında ilgi alabilirsiniz.

 

 


Son Güncelleme: 11.01.2022 15:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediBorçYapılandırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçiye 5.5 Milyarlık destek müjdesi
Çiftçiye 5.5 Milyarlık destek müjdesi
PTT kredi başvuru şartları nedir?
PTT kredi başvuru şartları nedir?
Ziraat Bankası çiftçi tarım ve hayvancılık ödemeleri ne zaman yapılacak?
Ziraat Bankası çiftçi tarım ve hayvancılık ödemeleri ne zaman yapılacak?
2 Banka tarafından faizsiz kredi imkanı
2 Banka tarafından faizsiz kredi imkanı
Türkiye'de en çok kullanılan kripto para siteleri hangileri ?
Türkiye'de en çok kullanılan kripto para siteleri hangileri ?
İhracatçı Kobilere sevindiren haber! Kobilere kredi desteği verileceği açıklandı
İhracatçı Kobilere sevindiren haber! Kobilere kredi desteği verileceği açıklandı

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
7143 borç yapılandırma kapsamında kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?
Çiftçiye 5.5 Milyarlık destek müjdesi
12 Ocak 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 12 Ocak Çarşamba at yarışı programı
TJK 11 Ocak 2022 Salı at yarışı sonuçları
Özel hastanelerde burun estetik ameliyatları ne kadar?
BBC'den enfes bir dram daha: Time dizisi konusu nedir?
Oyuncu Oya Alasya kimdir?
PTT kredi başvuru şartları nedir?
Uzman Çavuşlar ne kadar maaş almaktadır?
Cam Tavanlar dizisinin Şinasi oyuncusu kimdir? Ahmet Melih Yılmaz hangi yapımlarda yer almıştır?
Çok Satanlar filminin konusu nedir?
Vergi barışı fırsatı nedir?
SGK hangi şartlarda askerlik borçlanması yapılır? 2021 kaç gün askerlik borçlanması yapabilirim?
Görünmez Bir Kızın İtirafları isimli yapımın konusu nedir?
GSS prim borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 11 Ocak 2022 Salı Instagram giriş sorunu
Masterchef Türkiye yeni sezon jüri ve yarışmacıları belli oldu mu?
Büyükşehir Belediyesi 1440 eleman alım ilanına çıktı!
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 11 Ocak 2022 Salı
Gelinim Mutfakta'nın skor tablosu belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.