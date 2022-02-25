45.000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için üç banka 45 bin TL’ye kadar kredi sağlamaktadır. İhtiyaç kredisi olarak verilen bu krediden faydalanmak için bankanın belirttiği şartlara uygun olmanız gerekmektedir. Öncelikle kredi kullanacak kişinin en az 1100 ve üzerinde bir kredi notunun olması gerekiyor. Bu sayının altında kalan kişilere ne yazık ki kredi verilmemektedir. Ancak kredi notu düşük olan kişilerin emekli maaşlarını kredi çekecekleri bankaya taşımaları halinde kredi onayı alabilmektedirler.

Akbank’tan 45 bin TL kredi

Akbank üzerinden 45 bin liraya varan kredi kullanmak istiyorsanız, cep telefonunuzdan ‘Kredi’ yazıp boşluk bırakıp, T.C. kimlik numaranızı yazdıktan sonra 4425’e kısa mesaj gönderin. Mesaj ile yapılan kredi başvurularında anında kredi sonucu alınmaktadır. Krediniz onaylandığı takdirde en yakın Akbank şubesine giderek kredinizi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası 45 bin TL kredi

QNB Finansbank 45 bin TL kredi

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi olarak 45 bin TL kredi vermektedir. Kredi başvurusu için banka şubesine giderek ya da intenet sitesi üzerinden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Ziraat Bankası müşterisi olan kişiler intenet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunu yapabilirler. Tüm kredilerde 36 ay vade imkanı ve 3 ay taksit erteleme bulunmaktadır.

QNB Finansbank üzerinden 45 bin TL’ye kadar kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Cep telefonunuzdan T.C. kimlik numaranızı yazıp 5030’a kısa mesaj göndererek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Banka SMS ile yapılan başvurulara dakikalar içerisinde geri dönüş yapmaktadır. Krediniz onaylandığında banka şubesine giderek kimliğiniz ile kredinizi kullanabilirsiniz.