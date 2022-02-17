4 Banka 50 Bin TL borç kapatma kredi desteği sağlayacağını duyurdu!

Özellikle pandemi sürecinde ekonomik durumu bozulan ve kredi borçlarını ödeyemeyen pek çok vatandaş için bankalar kredi kapatma kredilerini duyurdu. Bankalarda kredi borcu olan pek çok kişi ise 50 bin TL olarak verilen borç kapatma kredilerini merak ediyor. Bankaların belirli dönemlerde kredi borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için açıkladığı kampanyalara bir yenisi eklendi. 4 bankanın öncü olduğu kampanya detayları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Özellikle 4 banka tarafından gündeme getirilen 50 bin TL borç kapatma kredisi vatandaşlar tarafından araştırılırken ilerleyen günlerde diğer bankalarında borç kapatma kredi kampanyalarını duyurmaları bekleniyor.

Şekerbank borç kapatma kredisi

Devlet destekli bankalardan birisi olan Şekerbank borç kapatma kredisini duyuran ilk banka oldu. Başvuru için en yakın Şekerbank şubesine gidilerek kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilir, başvuru sonucuna göre uygun krediler alabilirsiniz.

QNB Finansbank borç kapatma kredisi

Denizbank borç kapatma kredisi

Kredi notu 1100’ün üzerinde olan vatandaşların faydalanabildiği borç kapatma kredileri başvuruları için en yakın Finansbank şubesine gidilerek başvuru yapılabilmektedir.

Anına kredi olarak verilen borç kapatma kredileri başta emekliler olmak üzere maaşlarını Denizbank üzerinden alanlara daha uygun faiz oranları ile kredi desteği sağlamaktadır.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi

Kamu bankası olan Ziraat Bankası’da diğer bankalar gibi borç kapatma kredisi vermektedir. 100 bin TL’ye kadar verilen borç kapatma kredileri 36 ay vade ile sunulmaktadır.