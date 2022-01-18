3 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? 3000 TL hibe desteği başvurusu

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma sonrasında esnaflara müjdeli haberi duyurdu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırken birçok esnaf kepenkleri indirdi.

Bu kapsamda kısıtlamanın bittiği gün Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ayrı paket ile hibe verileceğini söyledi.

Birinci grupta kafe, çay bahçesi, hamam gibi işletmelere bir defaya mahsus 5 bin TL destek verilecek.

İkinci grupta ise kaporta, tesisat , müzisyen, araba yıkayıcılar, oyuncak, kozmetik, camcı, çilingir, kayakçı, tuhafiyeci gibi esnaflar yararlanacak. Ayrıca restoran, berber, taksi şoförü, minibüs şoförleri gibi sektörler yararlanacak.

Toplam da ülke geneli esnaflara 1 milyon 150 bin işletmeye bir kereliği mahsus 5 bin TL hibe desteği verilecek.

Başvurular için e-devlet sitesi üzerinden girerek yapabilirsiniz.

Hibe başvurusunda bulunmak için buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.