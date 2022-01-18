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3 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? 3000 TL hibe desteği başvurusu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan maddi sıkıntı çeken esnaflar için son dakika destek paketinden bahsetti. Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlara göre tam kapanma süresinde zarar gören esnaflar için iki farklı destek paketleri sunuldu. İşte 3000 TL destek başvurusu nedir? 3000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır ayrıntılar haberimizde

18 Ocak 2022 Salı 03:29
3 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? 3000 TL hibe desteği başvurusu
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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma sonrasında esnaflara müjdeli haberi duyurdu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırken birçok esnaf kepenkleri indirdi.

Bu kapsamda kısıtlamanın bittiği gün Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ayrı paket ile hibe verileceğini söyledi.

Birinci grupta kafe, çay bahçesi, hamam gibi işletmelere bir defaya mahsus 5 bin TL destek verilecek.

İkinci grupta ise kaporta, tesisat , müzisyen, araba yıkayıcılar, oyuncak, kozmetik, camcı, çilingir, kayakçı, tuhafiyeci gibi esnaflar yararlanacak.  Ayrıca restoran, berber, taksi şoförü, minibüs şoförleri gibi sektörler yararlanacak.

Toplam da ülke geneli esnaflara 1 milyon 150 bin işletmeye bir kereliği mahsus 5 bin TL hibe desteği verilecek.

Başvurular için e-devlet sitesi üzerinden girerek yapabilirsiniz.

Hibe başvurusunda bulunmak için buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

 


Son Güncelleme: 18.01.2022 03:29
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Anahtar Kelimeler:
Hibe Desteği3 Bin TLBaşvuruE-devletTam Kapanma
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