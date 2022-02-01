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2022 Nakdi ücret destekleri uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

Devlet tarafından verilen nakdi destek ücret desteklerinin uzatıp uzatılmadığı merak ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde birçok kişi zor durumda kalırken vatandaşlar nakdi ücret desteklerini araştırıyor. 2021 nakdi ücret desteklerinin süresi hakkında detaylı bilgiler haberimizde

01 Şubat 2022 Salı 00:03
2022 Nakdi ücret destekleri uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?
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Nakdi ücret destekleri mart ayından sonra iki ay daha uzatıldığını kısa zaman öncesinde açıklanmıştı. Bu sayede nakdi ücretler yeni bir karar olmadığı sürece mayıs ayında sona ereceğini görünüyor.

Nakdi ücretler 2021 yılı itibari ile 1,500 TL olarak belirlenmiştir.

Nakdi ücretler kimlere verilmektedir?

Devlet, milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe hizmet sunan işyerlerine rahat nefes aldıracak bir proje ile geliyor.  Turizm sektöründe yer alan çalışanlara ise nakdi ücretler bayram sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Turizmcilere nakdi ücret desteği sunan bakanlık ise “30 Haziran’a kadar Cumhurbaşkanımızın uzatma yetkisi var. Ayrıca çalışıyorlarsa normalleşme desteğimiz var. İşçi-işveren sigorta primini buradan karşılıyoruz” dedi. Bu anlamda maddi anlamda sıkıntı çeken ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlar bakmakla hükümlü olduğu kişilerin olmasından kaynaklı nakdi destek verilmektedir.

Nakdi ücret desteği nedir?

Nakdi ücret desteği, koronavirüs salgını sürecinde ekonomik sıkıntı çeken kişilerin zor durumunu azaltmak için 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedi. Bu anlamda 447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde esasları belirlenen iki ayrı nakdi ücret desteği daha uygulamaya alınmıştır. Nakdi destekler zor durumda maddi sıkıntı çeken kişilere verilirken ücretsiz izne çıkacak kişiler nakdi ücretlerden faydalanabilecektir.

 



Son Güncelleme: 01.02.2022 00:03
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Nakdi ücretDestekSüre
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