2022 Bilirkişi nedir, ücretleri ne kadar?

Ülkemizde en geniş kapsamda istihdam sahası olan kurumlardan birisisi olan Adalet Bakanlığı, Bilirkişi hakkında açıklamada bulundu. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişi başvuru tarihleri açıklandı. Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak Bilirkişi olarak çalışmak isteyenler için başvurular 31 Ocak 2022 tarihinde başlayacak 28 Şubat 2022 tarihinde ise bitecektir. Başvurular yapıldıktan sonra Bilirkişi listeleri, bilirkişinin sicil numarası, adı soyadı, temel ve alt uzmanlık alanı, mesleği, varsa unvanı, bağlı bulunduğu bölge kurulu ve yerleşim yeri belirtilmek sureti ile hem daire başkanlığı tarafından hem de bölge kurulları tarafından ilan edilecektir. Listeler sadece intenet üzerinden online ortamda duyurulacaktır.

Bilirkişi olmak için nasıl başvuru yapılır?

Bilirkişi olmak için e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde girilerek portal üzerinden işlemlerin tamamlanmasıyla başvuru yapılır.

Bilirkişi nedir?

Bilirkişi, Adalet kurumlarında görülen davalarda savcı ya da hakimlerin isteği üzerinde uzmanlıklarına göre mahkemelere bilgi sunan kişidir. Mühendis, doktor, inşaat işçisi, elektrik teknisyeni, tekniker ve sağlıkçı gibi hemen her alanda Bilirkişi olunabilir. Bilirkişi olmak için bazı şartlar gerekmektedir.

Bilirkişi olmak için hangi şartlar aranmaktadır?

Bilirkişi olmak için;