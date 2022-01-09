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2 Banka tarafından faizsiz kredi imkanı

Tüm masraflar için kullanılabilecek faizsiz kredi imkanı KOSGEB’ten geldi. İhtiyaç kredisinden faydalanmak isteyenler başvuruları devam ediyor. Hızlı kredi imkanı sunan iki banka faizsiz ve masrafsız şekilde faydalanılabilir. Faizsiz kredi imkanından yararlanmak için detaylar haberimizde

09 Ocak 2022 Pazar 17:06
2 Banka tarafından faizsiz kredi imkanı
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İhtiyaç kredisi imkanı sunan bankalar arasından seçim yaparak başvuru yapılır. Seçilen bankanın sunduğu imkanlara göre farklılık gösterir. Kredi çekebilmek için gerekli şartlar var. Başvuru yapanların kriterlerine bakılarak kredi onaylanır. Olumlu geri dönüş alanların hesabına gerekli ücret yatırılıyor.

Fibabanka’dan en uygun faiz oranlı ihtiyaç kredisi

İntenet sayfasından gerekli bilgilerin yayınlanması ile meraklar arttı. En uygun ihtiyaç kredisi başvuruları devamlılığını sürdürüyor. Adrese en yakın şubeye gidilerek başvuru yapılır. Ancak Fibabanka müşterisi olanlar mobil bankacılık ile işlemleri tamamlar. Müşteri hizmetleri 444 88 888 hat üzerinden detaylı bilgi alabilir.

Fibabanka ihtiyaç kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Müşteri hizmetlerini arayarak detaylı bilgi almak mümkün. İntenet bankacılığından ya da mobil bankacılık üzerinden başvurular yapılır. Nakit destek başvurularının gerçekleşmesi için resmi intenet sitesi üzerinden işlemler gerçekleşir.

Fibabanka 100.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı

Başvuru yapan kişilerin kredi notuna göre ayarlanan bu ücretler ödeme geliri üzerinden hesaplanıyor. 3.000 TL’den başlayan kredi imkanı 100.000 TL’ye kadar imkan sunar.

Kredi şartları nelerdir?

  • Vade sayısı 12 aydan 36 aya kadar hesaplanır
  • Gelire göre faiz oranı belirlenir
  • Başvuru olumlu olursa para hesaba yatar
  • Ödeme planı hazırlandıktan sonra riskli duruma düşmemek için taksitler gününde ödenir

Fibabanka ihtiyaç kredisi türleri

  • Bayram kredisi
  • Nakit desteği
  • Evlilik kredisi
  • Eğitim desteği
  • Sağlık kredi imkanı

Başvuru için gerekli evreklar;

  • Kişinin TC kimlik belgesi
  • Sabit gelirin olduğuna dair belge
  • Ödeme planı için risk durumu belirlenir
  • Teminat gösterilecek belgelerin aslı

Vakıfbank ihtiyaç kredisi

Sektör fark etmeden herkese özel kredi Vakıfbank’ından geldi. Bankaların şubelerine gidilerek detaylı bilgi almak mümkün. Kişinin gelirine bakılarak faiz oranı hesaplanır ve kosgebkredisi.com üzerinden bakılır. Mobil bankacılık ya da intenet üzerinden kredi başvurusu alınır. Aylık %1.51 oranında başlar.

Vakıfbank SMS ile kredi başvurusu

Telefonun mesaj yerinden KREDİ yazıp boşluk bırakarak kişinin TC kimlik numarası ve aylık gelir yazılarak 5724’e gönderilir.  

KREDİ 1234567890 4000 şeklinde belirlenir.

10.000 TL ihtiyaç kredisi Vakıfbank’ta

  • Aylık eşit taksitli
  • Artan taksitli
  • Azalan taksitli
  • 3 ay içerisinde ödemesiz taksit
  • 3 ay da eşit ödeme
  • Değişken taksitli kredi

Gelire göre kredi kullanmak Vakıfbank tarafından mümkün. Taksit seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlanır. Başvuru yapan kişiler evraklar ile başvuru yaparak onaylanma süreci beklenir. 10.000 TL ve 125.000 TL aralığında kredi imkanı verilir. Faizsiz ve masrafsız şekilde belirlenen kredi imkanı mevcut.


Son Güncelleme: 09.01.2022 17:06
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Anahtar Kelimeler:
Kredi ImkanıFaizsiz Kredi
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