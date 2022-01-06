Sosyal yardım desteği ikinci kez alınabiliyor mu?

Sosyal yardım

Devlet tarafından hazırlanan 1.000 liralık pandemi yardım fonu üç aşamada ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaştırılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla başvuruda bulunan ihtiyaç sahipleri, PTT şubeleri aracılığıyla ödeme aldı.

Pandemi sürecinin uzaması nedeniyle 1100 lira olarak devlet, pandemi yardımı ödemeye devam edilmesine karar verildi. Bu durumda devletten pandemi yardımı alan ihtiyaç sahibi vatandaşların kafasında ikinci kez bu yardımdan yararlanıp yararlanamayacakları sorusu oluşmaya başladı.

İkinci kez bin TL’lik pandemi yardımı alabilir miyim? Sorusuna Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan yanıt geldi. Yanık yaptığı açıklamada, 2 milyon aileye “sosyal yardım programının tamamen ulaşması” için hane başına 1100 lira ödeyeceğini açıkladı. Daha önce 1.000 liralık pandemi desteği alan ihtiyaç sahibi ailelerin de bu yardım fonlarından yararlanabileceğini duyurdu.

1100 TL pandemi yardımına nasıl başvurulur?

Bu soruya şu şekilde cevap verilebilir; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın açıklaması kapsamında ikinci kez 1.000 liralık pandemi yardımı almak isteyen vatandaşların başvuru yapmasına gerek yok.Açıklamaya göre, pandeminin başlangıcında başlatılan sosyal destek programı kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 1.000 liralık pandemi ödeneğinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere de 1.100 liralık pandemi yardım fonu hakkı verilecek ve başvuru yapmalarına gerek yok.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, daha önce e-devlete başvuran ihtiyaç sahibi ailelere 1.100 liralık pandemi yardım fonunu otomatik olarak aktaracak.

1100 lira pandemi yardımı nereye ödeniyor?

Yaklaşık 1100 liralık pandemi yardımı sorgulamak için vatandaşların başvuru sorgulama işlemini elektronik durum sistemi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. İhtiyaç sahibi aileler, başvuran tüketiciler için bilgi almak isterlerse, e-devlet sistemi üzerinden sosyal yardım planına ilişkin ödeme bölümüne girebilir ve "Sosyal Yardım Sorgulama" sütunu üzerinden sorgulama yapabilirler.

Bu soruya şu şekilde cevap verilebilir; pandemi yardım fonları en yakın PTT şubesinden ödenir. PTT şubesine gidemeyen ihtiyaç sahipleri evde PTT görevlisinden ödeme alma hakkına sahip olacak.

İkinci kez destek alamayacaklar

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler)

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananla